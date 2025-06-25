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娛樂 音樂

（專題）準歌后撞臉台灣隊長陳傑憲！激似五月天阿信的短髮女神曝光

〔記者陽昕翰／專題報導〕準歌后王彙筑憑台語專輯《滴滴答答》入圍本屆金曲獎四項大獎，實力備受肯定，外型清秀、留著招牌短髮的她，更因為「撞臉」帥氣的台灣隊長陳傑憲掀起話題。

王彙筑時常被說撞臉台灣棒球好手陳傑憲。（記者胡舜翔攝）王彙筑時常被說撞臉台灣棒球好手陳傑憲。（記者胡舜翔攝）

王彙筑受訪時大方招認，時常被親友說撞臉陳傑憲，「大概有5、6個人跟我說過，我之前也在有IG分享照片。」還笑說，自己做了比對照覺得很有趣，粉絲的討論也頗熱烈。

王彙筑自製撞臉陳傑憲的P圖。（翻攝臉書）王彙筑自製撞臉陳傑憲的P圖。（翻攝臉書）

除了陳傑憲，王彙筑也被網友誤認成是另一位創作才女「小魏」魏嘉瑩，兩人都是短髮、大眼，同樣都有音樂才華。

「小魏」魏嘉瑩笑稱大家太愛阿信，所以時常想到他。（記者胡舜翔攝）「小魏」魏嘉瑩笑稱大家太愛阿信，所以時常想到他。（記者胡舜翔攝）

五月天主唱阿信。（翻攝臉書）五月天主唱阿信。（翻攝臉書）

巧合的是，小魏前陣子接受本報專訪，透露常被粉絲說神似五月天的主唱阿信。當時小魏表示：「可能是髮型有點類似，大家太愛主唱大人了，所以看什麼都想到他。」沒想到這一連串「撞臉連結」，成了意外的夢幻聯動。

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