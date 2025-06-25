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娛樂 音樂

洗盡鉛華賣包子！台語歌后重返歌壇 54歲曾心梅想「生」了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曾心梅力挺公益不遺餘力，近期在伍宗德導演所帶領的「願有情」團隊號召下，無酬擔任「喜願家園」代言大使並拍攝宣導影片。

曾心梅前幾年因為做生意淡出演藝圈，曾創業賣素包子、饅頭，還有開設冰店。近年她正式重返演藝圈，包括跟隨著胡瓜的腳步，參加高流「藍寶石」及「鑽石舞台」的巡演，更點燃對於音樂事業的熱情。

曾心梅計畫推出新歌。（雲凱工作室提供）曾心梅計畫推出新歌。（雲凱工作室提供）

曾心梅動念想「生」了，期待表示：「想做一張溫暖正向情感的歌曲，向曾經幫助過我的人表達感謝，也希望透過歌曲給予大家正向力量。」未來想把台語的美傳承下去，秉持著做一件事就要做到好的決心，「這也是從瓜哥身上學習到的事。」

現年54歲的曾心梅相當「凍齡」，她透露自己「抗老」的秘訣正是「動起來」及「保持學習熱情」，提到每天都要運動，「爬山、慢跑、快走，都是我運動的方法，也是保養方式。」

曾心梅與伍宗德導演合作力挺公益。（願有情提供）曾心梅與伍宗德導演合作力挺公益。（願有情提供）

曾心梅不忘分享好消息，近來正式晉升「姑婆」，被稱為年輕「姑婆」的她笑說：「聽到『姑婆』二字真的憂喜參半，雖然變成高一階的長輩感覺被叫老了，但看到小孩子都各自自立門戶，還是很開心啦！」

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