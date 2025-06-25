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娛樂 音樂

當了7年偶像女團娃娃音成員「畢業」 新身分和樂天女孩若潼有關

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期是畢業季，女團AKB48 Team TP也有團員要「畢業」了。潘姿怡談到，當了7年偶像，想要挑戰更大的舞台，因此她也會加入新的女子樂團，擔任貝斯手。

說話聲音有「娃娃音」的潘姿怡，過去接受本報訪問曾談到「娃娃音」的小困擾：「就算我講話講得很嚴肅，別人也以為我是小朋友。」

潘姿怡宣布將從女團AKB48 Team TP「畢業」了。（翻攝自IG）潘姿怡宣布將從女團AKB48 Team TP「畢業」了。（翻攝自IG）

最近潘姿怡在公演時向粉絲表達她即將從AKB48 Team TP畢業了，她談到從當初進團完全不會跳舞，笑說：「現在也沒跳得很好。」感謝粉絲仍願意支持她，「一切努力都是很值得的！」

潘姿怡還說：「我有小遺憾，就是沒有去日本演出過，沒有被舞蹈老師稱讚過，但我還想去更大的舞台，被更多人看到。」

另外潘姿怡也透露：「去年生日會開始有想要畢業的念頭，懷疑自己是不是不適合當偶像了，是時候要畢業了，之後要當樂團貝斯手，繼續在舞台發光發亮。」

潘姿怡當了多年女團偶像，未來將會擔任樂團貝斯手。（翻攝自IG）潘姿怡當了多年女團偶像，未來將會擔任樂團貝斯手。（翻攝自IG）

而從AKB48 Team TP畢業後，潘姿怡會加入新的女子樂團SmileDash，她擔任貝斯手，主唱則是樂天女孩若潼。

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