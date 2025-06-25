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《倚天屠龍記》主角際遇大不同！馬景濤昏倒復活葉童浪姐冠軍 周海媚最讓人心傷

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲的馬景濤日前以一身張無忌的裝扮在杭州宋城直播時中暑暈倒，雖然很快就滿血復活跟大家報平安，但仍引起網友的討論，當年他以金庸武俠劇《倚天屠龍記》的張無忌一角紅極一時，回顧《倚天屠龍記》愛恨糾纏的3位主角，馬景濤在杭州宋城吊鋼絲跳唱、直播中暑昏倒；「趙敏」葉童拿下了中國綜藝《乘風2025》總冠軍，意氣風發；「周芷若」周海湄則在2年前香消玉殞，定格在最美的年華。

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63歲馬景濤「白眼倒地」直播急卡 工作室發聲曝現況

馬景濤（中）日前直播昏倒，讓粉絲追憶起他和葉童（左）、周海媚主演的台視八點檔《倚天屠龍記》。（翻攝自網路）馬景濤（中）日前直播昏倒，讓粉絲追憶起他和葉童（左）、周海媚主演的台視八點檔《倚天屠龍記》。（翻攝自網路）

●馬景濤─63歲的瓊瑤小生從咆哮帝變直播主

馬景濤曾是瓊瑤電視劇的御用小生，他主演《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄》奠定了他在演藝圈的當紅小生地位。他在演完多齣瓊瑤電視劇之後，才接了楊佩佩製作的台視八點檔《倚天屠龍記》，演出金庸筆下的張無忌，和港星葉童飾演的趙敏、周海媚演出的周若芷之間有著剪不斷理還亂的三角關係，當年播出時曾創下全台收視率最高的紀錄，張無忌也成了他演藝生涯的經典角色之一。

馬景濤直播昏倒後，特別錄影音跟大家報平安。（翻攝自網路）馬景濤直播昏倒後，特別錄影音跟大家報平安。（翻攝自網路）

除了張無忌之外，馬景濤和寧靜合作演出《孝莊秘史》，他飾演深情的多爾袞也曾經擄獲許多觀眾的心。馬景濤演戲全心投入，表情誇張、常在戲裡有咆哮嘶吼的鏡頭，因而有「咆哮帝」的封號，入戲很深的他，戲裡戲外的人生都激情澎湃，他兩度結婚、離婚，感情生活精采。

馬景濤日前以張無忌的裝扮在杭州宋城表演。（翻攝自網路）馬景濤日前以張無忌的裝扮在杭州宋城表演。（翻攝自網路）

年過60歲的他，雖然演戲機會大不如前，但他仍熱愛表演，所以才會應邀在杭州宋城千古情演出，炎炎夏天他以張無忌的古裝裝扮在宋城吊鋼絲演出，賣力的唱跳《刀劍如夢》，還在直播時發生暈倒的意外，難免讓人看了有些感慨，覺得當年的瓊瑤小生何以淪落至此，但對馬景濤而言，有表演舞台、觀眾的掌聲，人生才算真正的活著。

62歲的葉童（中）是中國綜藝《乘風2025》最年長的參賽藝人。（翻攝自葉童微博）62歲的葉童（中）是中國綜藝《乘風2025》最年長的參賽藝人。（翻攝自葉童微博）

●葉童─62歲的浪姐總冠軍繼續探索人生

葉童是香港電影金像獎的常客，多次入圍香港電影金像獎，曾以《表錯七日情》、《婚姻勿語》拿過兩座影后，也以《飛越黃昏》拿到一座最佳女配角獎。她來台演出的《倚天屠龍記》之前，早就在電影《笑傲江湖》演過金庸筆下的女主角岳靈珊，和馬景濤合作的《倚天屠龍記》電視劇不過是她演藝生涯的其中一頁。

今年62歲的葉童活得帥氣自在，和陳國熹結婚30幾年，雖無兒女，卻夫妻恩愛，常在社群媒體分享夫妻日常。近幾年來她滿頭白髮，常有人說她不染頭髮看起來很顯老，葉童卻直言：「其實我不會覺得自己老，但是當我知道有年紀了，會接受應該有的頭髮顏色，我不再染髮，就是一種接受。」

葉童以壓倒性姿態奪冠，成為《浪姐》節目開播來最年長的總冠軍。（翻攝自葉童微博）葉童以壓倒性姿態奪冠，成為《浪姐》節目開播來最年長的總冠軍。（翻攝自葉童微博）

自信帥氣的葉童參加中國綜藝《乘風2025》，曾經面對房琪想要一個唱跳舞台，擔心她的精力無法應付而拒絕與她組隊時，霸氣的回應，「我覺得妳這樣去懷疑我的精力，我覺得妳真的有問題。」讓粉絲津津樂道。

最後葉童以壓倒性姿態奪冠，成為《浪姐》從2020年開播以來「最年長總冠軍」，她的發文：「回顧這些年的演藝生涯，走過40餘年，我仍然抱著探索的勇氣，未來我也將帶著這份勇氣和鼓勵，在螢幕和生命的舞台上繼續努力綻放，乘風破浪。」一樣感動許多粉絲，她那一頭銀色的短髮從被嫌老到被網友誇讚充滿「少年感」，完全展現了葉童的自信魅力。

周海媚外型柔美，很有自己的想法。（翻攝自網路）周海媚外型柔美，很有自己的想法。（翻攝自網路）

●周海媚─57歲的周芷若定格在最美的年華

曾經是香港TVB無線電視當家花旦的周海媚，最讓觀眾難忘的莫於和黃日華、溫兆倫演出的《義不容情》，1989年這齣港劇不但在香港創下超高的收視率，更紅遍星馬、台灣。周海媚走紅後，被製作人楊佩佩找來台演出台視八點檔《倚天屠龍記》周芷若一角，她詮釋的周芷若前期善良溫柔，後期因愛生恨的狠勁讓觀眾看了又愛又恨，成為她演藝生涯最具代表性的角色，她也被譽為「最美的周芷若」。

周海媚（右）也有最美的滅絕師太之稱。（翻攝自網路）周海媚（右）也有最美的滅絕師太之稱。（翻攝自網路）

周海媚後來離開TVB轉往中國發展，參與過《武媚娘傳奇》、《香蜜沉沉燼如霜》等古裝劇的演出，而且在闊別25年後，再度演出金庸武俠劇《倚天屠龍記》，只是當年她演的是周芷若，25年後演的卻是周芷若的師父「滅絕師太」，不過她雖然飾演的是「滅絕師太」，美貌依舊受到關注，被網友封為「最美的滅絕師太」。

外表柔美的周海媚個性非常獨立，她曾經和呂良偉有過一段短暫的婚姻，離婚後就一直單身，她曾經受訪表示，「愛情只是人生的一部份，沒有愛情一樣能活得很開心，不一定要找個男人在身邊礙手礙腳。每個女性都應該保持自己的個性，一定要不斷的去更新自己，讓自己有新鮮感。」

周海媚曾演出中國仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》的天后，氣場強大。（翻攝自網路）周海媚曾演出中國仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》的天后，氣場強大。（翻攝自網路）

她性格灑脫，就連離開人世也很灑脫，她的工作室在2023年12月12日無預警的發出聲明「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。 願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」讓粉絲措手不及感到心傷，但她也從此定格在57歲最美的風華。

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