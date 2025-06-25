晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

香港父子共同打拚！《拼命三郎》新演員拍到頭昏眼花

〔記者鍾志均／台北報導〕香港電影《拼命三郎》集結實力派型男譚耀文及鄭浩南，聯手新生代演員林家熙和應智越共同演出，講述父子兩代在香港的奮鬥與爭扎，也見到父子間的和解和世代的新舊交替。

《拼命三郎》林家熙（右）、譚耀文。（華映提供）《拼命三郎》林家熙（右）、譚耀文。（華映提供）

《拼命三郎》為《黃金花》導演陳大利的「明天三部曲」中的第二部作品，電影聚焦主題是「明天」，並探討父子之情。故事講述譚耀文扮的前江湖老大石三郎，不再風光的他重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啟發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上。

前導預告出現不少古惑仔街頭追逐打架的火爆動作，也有拳賽的刺激場面，引出兩對父子間的恩怨情仇。譚耀文表示準備角色花了不少心思：「石三郎這個角色的準備過程頗具挑戰，因為他內心的固執以及對自身脆弱的認知，促使我設計了一些細膩的小動作，以增強角色的情感深度。這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」

《拼命三郎》正式海報。（華映提供）《拼命三郎》正式海報。（華映提供）

新生代演員林家熙以電影《狂舞派》出道，近來也在許多香港大片《焚城》、《誤判》中有搶眼的表現，他是突然間接到《拼命三郎》的演出邀請，只有二週時間進行肉體改造及練泰拳，讓他直呼很刺激。

林家熙說：「我第一時立刻找健身教練，並嚴格管控飲食，拍這部片常有夜戲要熬夜，加上飲控，常拍到頭昏眼花。在練習時，我就不小心弄傷了手，拍攝時還不小心傷了頸部，真的是拿出拼命三郎的精神在拍。」《拼命三郎》於7月18日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中