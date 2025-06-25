香港父子共同打拚！《拼命三郎》新演員拍到頭昏眼花

〔記者鍾志均／台北報導〕香港電影《拼命三郎》集結實力派型男譚耀文及鄭浩南，聯手新生代演員林家熙和應智越共同演出，講述父子兩代在香港的奮鬥與爭扎，也見到父子間的和解和世代的新舊交替。

《拼命三郎》林家熙（右）、譚耀文。（華映提供）

《拼命三郎》為《黃金花》導演陳大利的「明天三部曲」中的第二部作品，電影聚焦主題是「明天」，並探討父子之情。故事講述譚耀文扮的前江湖老大石三郎，不再風光的他重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啟發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上。

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前導預告出現不少古惑仔街頭追逐打架的火爆動作，也有拳賽的刺激場面，引出兩對父子間的恩怨情仇。譚耀文表示準備角色花了不少心思：「石三郎這個角色的準備過程頗具挑戰，因為他內心的固執以及對自身脆弱的認知，促使我設計了一些細膩的小動作，以增強角色的情感深度。這是我演藝生涯中，花費最長時間思考如何詮釋的一個角色。」

《拼命三郎》正式海報。（華映提供）

新生代演員林家熙以電影《狂舞派》出道，近來也在許多香港大片《焚城》、《誤判》中有搶眼的表現，他是突然間接到《拼命三郎》的演出邀請，只有二週時間進行肉體改造及練泰拳，讓他直呼很刺激。

林家熙說：「我第一時立刻找健身教練，並嚴格管控飲食，拍這部片常有夜戲要熬夜，加上飲控，常拍到頭昏眼花。在練習時，我就不小心弄傷了手，拍攝時還不小心傷了頸部，真的是拿出拼命三郎的精神在拍。」《拼命三郎》於7月18日在台上映。

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