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町田啓太《消失的真相》追「失蹤妻」 喊話：再多撐一下

町田啓太飾演為尋找失蹤妻子而辭去警職的前刑警。（friDay影音提供）町田啓太飾演為尋找失蹤妻子而辭去警職的前刑警。（friDay影音提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男神町田啓太主演日劇《失蹤人搜索班：消失的真相》透過角色堅持到底的信念，盼帶給觀眾勇氣，他飾演為尋找失蹤妻子而辭去警職的前刑警，暖心向觀眾喊話：「希望正在努力生活的大家，看完能有『再多撐一下』的心情。」

《失蹤人搜索班：消失的真相》以日本每年約8萬件失蹤案件為背景，描寫那些未被警方深入追查的「無聲失蹤者」的故事。

町田飾演的主角城崎達彥在妻子惠子失蹤後，警方調查突然終止，因對體系產生懷疑而毅然辭職，並成立一支不隸屬於任何組織的孤高專業搜查團隊，揭開不為人知的真相。

町田啓太 （左）、小泉孝太郎拍戲合作融洽。（翻攝自X）町田啓太 （左）、小泉孝太郎拍戲合作融洽。（翻攝自X）

談起這次搭檔的印象，町田直言對小泉孝太郎「紳士又溫柔」的形象深感敬佩，並笑稱能再次合作感到安心，他說：「這次我們詮釋的是彼此完全信任的搭檔，我會努力成為讓他信賴的夥伴。」

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小泉孝太郎則形容町田「有如一陣清爽涼風」，更表示看著町田近年的作品，彷彿看到10年前的自己，讓他倍感親切。同時也期待透過兩人之間的成熟友情，展現「即使離開警界，心仍緊緊相繫」的搭檔默契。《失蹤人搜索班：消失的真相》全8集已於friDay影音上架。

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