天殘過世2天賀瓏焦慮求助命理師 曝「正與一名女性朋友初步認識」

簡少年（左）2023年曾上《賀瓏夜夜秀》，當時預言賀瓏（右）會有桃花劫。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕喜劇演員賀瓏近日因感情風波備受關注，舊愛「天殘」的驟逝更使事件格外敏感。近日有網友翻出命理師簡少年早前在節目中提及「桃花劫」的片段，引起新一波熱議，對此，簡少年今在threads上證實賀瓏的確曾在數月前聯繫他，神情焦慮地詢問感情與運勢，並坦言「正與一名新對象接觸中」，對未來發展充滿不安與疑慮。

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簡少年今天提到賀瓏於2025年4月19日晚間7點58分主動致電請教命理，並在獲得本人同意後，公開通話內容。而那天也是天殘過世後2天，簡少年回憶賀瓏當時情緒相當不穩，並非閒聊性質的互動，而是帶著焦躁與迷惘尋求協助，他提到自己和賀瓏平時並無私交，「會打電話來應該是真的非常慌張。」

在通話過程中，簡少年感受到賀瓏的無助與徬徨，因此針對他所關心的工作與感情狀況，提供了相對保守的建議。他透露賀瓏提及自己正與一名女性朋友初步認識，但兩人尚未交往，關係仍在觀察階段。簡少年當時建議賀瓏，「感情方面宜暫時保持單身」，並提醒他工作上也應低調應對，強調「這幾年雖然辛苦，但未來將逐步好轉。」

這篇貼文引發網友熱烈討論，有人肯定簡少年願意出面釐清真相，認為他態度坦誠；也有聲音質疑他此舉是否過多介入，甚至可能被誤解為為賀瓏開脫。對於各方意見，簡少年強調，所有公開內容均經賀瓏同意，並非私下洩露，呼籲外界理性看待，勿過度揣測與曲解。

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