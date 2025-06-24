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凱蒂佩芮當眾爆打Labubu！唱到一半怒吼「No」抵制中國潮玩

凱蒂佩芮（Katy Perry）日前在演唱會上，當場將歌迷遞上的Labubu用麥克風打飛。（組合照，翻攝自IG）凱蒂佩芮（Katy Perry）日前在演唱會上，當場將歌迷遞上的Labubu用麥克風打飛。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國潮流玩具品牌「泡泡瑪特（POP MART）」旗下人氣角色Labubu在全球掀起搶購風潮。然而，這股熱潮卻遇強烈反差，西洋流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）日前在演唱會上，當場將歌迷遞上的Labubu用麥克風打飛怒吼「No Labubu！」影片曝光後在網路瘋傳。

Labubu在全球享譽超高人氣，連天后蔡依林 、BLACKPINK的Lisa與Rosé，以及蕾哈娜等巨星都被拍到人手一隻，街頭也可見排隊人龍。沒想到，凱蒂佩芮日前在澳洲珀斯演唱會上演唱〈I'm Still Breathing〉時，突見台下粉絲遞出一盒Labubu，她立刻走向前方卻未接下禮物，反而當場「擊落」並中斷演出，高聲怒吼「No Labubu！」抵制這個中國潮玩。

相關新聞：最新宣傳武器？ 中共官媒邀功：Labubu已成中國文化名片

凱蒂佩芮成為全球第一位「公開拒收Labubu」的巨星，然而這並非她首次針對Labubu做出舉動，此前就傳出她對巡演團隊下達「Labubu禁令」，私下多次對其外表表示厭惡，認為「造型詭異、不可愛」。不過，該名粉絲事後不但未生氣，還開心自嘲「我的是被凱蒂親手打飛的Labubu！」讓話題再度延燒。

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