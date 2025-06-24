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同志伴侶看演出遭攻擊 金曲男星挺身而出：暴力行為就是不對

Suming 榮獲 Global Music Awards 三項金牌肯定 。（米大創意提供）Suming 榮獲 Global Music Awards 三項金牌肯定 。（米大創意提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕阿美族金曲創作歌手「Suming」舒米恩，以其2025年初發行的專輯《Mikerid 引路》，在全球音樂獎「Global Music Awards」中奪下三項金牌獎（Gold Medal），分別為「世界音樂（World Music）」、「概念設計（Concept）」與「製作人（Producer）」，這也是繼2022獲得銀牌肯定後，再次躍升拿下金牌，將台灣原住民族創作音樂帶到全球音樂舞台。

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上週末在收到獲獎消息的同時，Suming也於台東東海岸大地藝術節「月光・海音樂會」演出，這是他去年術後再次重返「月光・海」的舞台。「明明一年不見而已，怎麼演出前搞得比第一次個人演唱會還緊張。」Suming笑說真的太想念「月光・海」了，復出場一定要帶來滿滿驚喜，除了演出多首部落動感金曲，如《皺眉頭》、《Kapah 年輕人》外，還特別獻唱為電影《52Hz, I Love You》所寫的〈十年〉送給邁入第十年的「月光・海音樂會」。　

Suming演唱前特別感性，「我2013年創辦阿米斯音樂節，過兩年『月光・海音樂會』就出來了。人生能有多少個十年？一個音樂節品牌的建立與維持也是，非常不容易，所以我想將〈十年〉這首歌，在此時此刻獻給我們東海岸音樂節的盟友『月光・海音樂會』」

Suming 榮獲 Global Music Awards 三項金牌肯定 。（米大創意提供）Suming 榮獲 Global Music Awards 三項金牌肯定 。（米大創意提供）

演出隔天Suming在網路上得知，有歌迷在演出過程中因與同性伴侶互動，而受到他人言語甚至肢體上的攻擊，亦立即在官方社群平台上公開聲援，表示訴諸任何形式的暴力行為就是不對。「我一直相信，音樂能夠讓彼此放下偏見，進一步溝通、了解彼此。」所以Suming創作母語專輯、辦阿米斯音樂節等，透過「音樂」實踐社會關懷，展現音樂工作者對多元共融價值的堅持。

即將在6月30日推出全新EP《Maraayay 遙遠》，Suming 延續《引路》專輯的創作核心，從中挑選〈結伴〉、〈打獵〉、〈遙遠〉三首作品進行全新編曲，融合電子、Afrobeat、舞曲及電吉他等元素。Suming表示：「音樂是國際共通語言。我很幸運，能夠藉由音樂讓世界認識台灣原住民族，也希望透過新的編曲設計，邀請更多人走入其中，認識台灣流行音樂創作的多元樣貌並享受其中。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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