李友廷自爆是「軟趴趴小子」 龜毛到連呼吸都精算

李友廷今年驚喜入列「Legacy 鐵漢柔情」系列名單。（Legacy 提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李友廷今年驚喜入列「Legacy 鐵漢柔情」系列名單，將在7月25日Legacy Taipei與7月27日Legacy Taichung 帶來全新專場《比想念更難的》。談到為何要把演唱會命名為《比想念更難的》，李友廷表示，近年在職涯與自我期許間反覆拉鋸，作品寫了又放、放了又改，像極了避不開的漫長冬夜。

相關新聞：Suchmos回來了！亞洲巡演確定「這天」來台

請繼續往下閱讀...

這次能參與「Legacy 鐵漢柔情」活動，李友廷認為「自己並非鐵漢，而是柔到不能再柔」，若要用漫畫角色形容，就是《軟趴趴小子》裡永遠軟萌的軟軟君。雖然看起來軟綿綿人畜無害，但舞台上卻又是處女座的龜毛完美控，新歌得精算呼吸點，老歌得拿捏回憶濃度。

李友廷今年驚喜入列「Legacy 鐵漢柔情」系列名單。（Legacy 提供）

他原本大刀闊斧改編經典曲目，卻在眾多歌迷「只想聽原味」呼聲中回心轉意；決定將陪伴歌迷度過青春的旋律以原版呈現。至於新歌，他爽快保證：「六月底陸續上架的新作，演唱會絕對搶先唱給你們聽。」

李友廷今年驚喜入列「Legacy 鐵漢柔情」系列名單。（Legacy 提供）

演出當天還藏了一顆「不能說的彩蛋」。李友廷故作神祕說，只能確定那不是煙火或升降台，而是「只屬於當天、無法被複製」的瞬間。並表示，「我有預感，這場會讓人雞皮疙瘩到無法控制；如果你也想念那種全場屏息、合唱到破音的瞬間，就把6／25中午十二點留給我。」門票將於6月25日（三）中午 12:00於iNDIEVOX售票網與全台ibon機台同步開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法