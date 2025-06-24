晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬筱梅曝張蘭送大禮 婆媳私下互動曝光

大S前夫汪小菲（左）5月份補辦盛大婚禮將新妻馬筱梅娶回家。（翻攝自IG）大S前夫汪小菲（左）5月份補辦盛大婚禮將新妻馬筱梅娶回家。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲5月在北京補辦盛大婚禮，把新妻「Mandy」馬筱梅娶回家。近日馬筱梅在社群曬照，透露她與婆婆張蘭之間的好感情，還嘴甜的嬌嗔：「我婆婆真的很愛餵食我一堆零食」。

相關新聞：汪小菲子女留台灣念書原因 馬筱梅全招了

馬筱梅甜蜜曬出張蘭送給她的大量零食。（翻攝自IG）馬筱梅甜蜜曬出張蘭送給她的大量零食。（翻攝自IG）

馬筱梅曬出張蘭送給她「零食大禮包」，大量日本北海道人氣巧克力、東京高級甜點禮盒，數量之多，佔滿了整張桌子，也讓人感覺得張蘭把新媳婦疼入心，走到哪兒都不忘帶點禮物給新媳婦。

張蘭對馬筱梅這個新媳婦十分疼愛。（翻攝自微博）張蘭對馬筱梅這個新媳婦十分疼愛。（翻攝自微博）

張蘭雖然經常把自己是「事業女強人」掛在嘴邊，不過從她買這麼多零食回來給馬筱梅，就能看出她對馬筱梅十分疼愛，婆媳之間的好感情也不言而喻。在婚禮前夕張蘭就曾經錄製影片送給汪小菲與馬筱梅，影片以「三幕光陰的故事」回憶自己與汪小菲的過去，更提到馬筱梅，希望她能懂得汪小菲，「善良被辜負得遍體鱗傷，卻依然相信愛情」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中