馬筱梅曝張蘭送大禮 婆媳私下互動曝光

大S前夫汪小菲（左）5月份補辦盛大婚禮將新妻馬筱梅娶回家。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲5月在北京補辦盛大婚禮，把新妻「Mandy」馬筱梅娶回家。近日馬筱梅在社群曬照，透露她與婆婆張蘭之間的好感情，還嘴甜的嬌嗔：「我婆婆真的很愛餵食我一堆零食」。

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馬筱梅甜蜜曬出張蘭送給她的大量零食。（翻攝自IG）

馬筱梅曬出張蘭送給她「零食大禮包」，大量日本北海道人氣巧克力、東京高級甜點禮盒，數量之多，佔滿了整張桌子，也讓人感覺得張蘭把新媳婦疼入心，走到哪兒都不忘帶點禮物給新媳婦。

張蘭對馬筱梅這個新媳婦十分疼愛。（翻攝自微博）

張蘭雖然經常把自己是「事業女強人」掛在嘴邊，不過從她買這麼多零食回來給馬筱梅，就能看出她對馬筱梅十分疼愛，婆媳之間的好感情也不言而喻。在婚禮前夕張蘭就曾經錄製影片送給汪小菲與馬筱梅，影片以「三幕光陰的故事」回憶自己與汪小菲的過去，更提到馬筱梅，希望她能懂得汪小菲，「善良被辜負得遍體鱗傷，卻依然相信愛情」。

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