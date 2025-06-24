女星藏D奶扮高中生 束胸瘦身回春17歲

何宜珊（中）在《寶島西米樂》中向尹昭德（右二）拜師學藝。（緯來戲劇台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕31歲的何宜珊學生時期便踏入演藝圈，如今在《寶島西米樂》中「重返校園」，挑戰詮釋女高中生角色。戲裡她飾演一名面臨升學與就業抉擇、因家庭變故決定追隨父親腳步學習西裝技藝的少女，並拜尹昭德飾演的西裝師傅為師，立志成為首位女西裝師。為求貼近角色年齡與狀態，不僅特意穿上束胸、瘦身，還上網爬文研究青少年心理，只為讓演出更真實動人。

何宜珊出道10年，在《寶島西米樂》中首度當上女主角。（緯來戲劇台提供）

她透露拍攝期間幾乎不上彩妝，只打底妝保持清新感，擁有D罩杯好身材的她，以束胸、瘦身來讓外形更符合高中生模樣。戲中角色的叛逆與固執也讓她仿佛回到年少時光。她笑說，最讓她印象深刻的是有一場戲璟宣飾演的媽媽要她在餐桌上跟房東打招呼，那情境宛如真實生活中母親的舉動，當下甚至被璟宣的威嚴震懾。

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劇情中，何宜珊所飾角色目睹母親璟宣為了家庭生計，面對丈夫失蹤而不得不向房東示好，讓她心中對母親的不滿逐漸累積。為揣摩角色心境，何宜珊上網查閱Dcard等論壇，希望更了解現代青少年的思維與反應，讓表演更加細膩真實。

璟宣（右）、何宜珊在《寶島西米樂》中飾演母女。（緯來戲劇台提供）

雖然與璟宣年紀相差不遠，但兩人在劇中母女情感自然流露，何宜珊說，有次赴苗栗外景拍攝，兩人共度一夜長談，璟宣時常鼓勵她、給她信心，讓她有種對方就像真媽媽般的親切感。

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《寶島西米樂》是何宜珊出道十年來首度擔綱女主角的作品，劇中拜師學西裝，戲外她也有兩位生命中的重要導師——導演虞戡平與已故的舒宗浩教授。她表示，每當劇中看到梅樹師與春燕的互動，就會想起這兩位引領她成長的恩師。何宜珊坦言，這次演出是她努力多年的里程碑，也希望能透過作品傳遞正面力量，「就算只有一個人被這部戲感動或鼓舞，我都覺得很值得。」《寶島西米樂》週一至五晚間五至七點於緯來戲劇43頻道播出。

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