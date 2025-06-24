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有隱情？博恩沒退追Albee 網瘋猜解約不單純

賀瓏（左）昔受到博恩提拔，如今卻疑似鬧翻。（資料照，記者陳逸寬攝）賀瓏（左）昔受到博恩提拔，如今卻疑似鬧翻。（資料照，記者陳逸寬攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏日前被目擊與女同事Albee同遊大阪，兩人互動親密宛如熱戀ing，由於他日前才出席已故前女友天殘的告別式，引發外界質疑他是否感情重疊。昨（23）薩泰爾突發聲明，證實賀瓏已與公司解約；後賀瓏才發文坦承曾與天殘交往過6年，Albee稍早也澄清自己並沒有介入賀瓏與天殘的感情。

解約消息曝光後，有網友發現博恩、宜岑等人紛紛都取消追蹤賀瓏IG，不過，博恩並沒有退追Albee，因此被網友猜測另有隱情。

賀瓏與同事Albee傳緋聞，更引發感情重疊猜測。（翻攝自IG）賀瓏與同事Albee傳緋聞，更引發感情重疊猜測。（翻攝自IG）

相關新聞：請收懶人包 賀瓏、天殘、Albee三角關係一次看

Albee今在社群發文，首度回應感情重疊的質疑。她表示，自己與賀瓏合作《賀瓏夜夜秀》兩年間僅止於工作關係，直到賀瓏在4月初分手後，兩人才因彼此關心，開始以朋友身分有互動，她也提到，當時生日貼文是以工作夥伴角度祝賀。

博恩還是有追蹤Albee。（翻攝自IG）博恩還是有追蹤Albee。（翻攝自IG）

目前官方平台、博恩、宜岑等一眾圈內好友紛紛都已退賀瓏IG追蹤，實際查看博恩的追蹤名單，至截稿前博恩依舊與Albee保持互相追蹤，因此更引發網友聯想，懷疑解約事件背後可能另有內幕。

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