玖壹壹搭超跑帥氣朝聖《F1電影》 「賽車王」頭銜非他莫屬

〔記者鍾志均／台北報導〕「不老男神」布萊德彼特主演《F1電影》今（24）在台舉辦飆速首映會，邀請到「超級車迷」玖壹壹熱血助陣，3人不僅搭乘法拉利、藍寶堅尼、保時捷夢幻超跑帥氣登場，還身穿聯名服飾，本身為小布鐵粉的春風直呼：「終於圓夢啦。」

玖壹壹是歌壇公認「愛車成癡」的熱血車迷，特別出席今晚《F1電影》首映會。（華納兄弟提供）

玖壹壹在首映會上互相PK、角逐「賽車王」頭銜，成功封王的春風開心扮起冠軍車手，在舞台上大搖香檳瓶熱烈慶祝，並預祝電影票房衝破極限。

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春風一上台就自爆是布萊德彼特的超級粉絲，這次聽說偶像小布在片中大秀精壯身材與超狂車技，讓他早就開始期待這部電影上映，興奮喊說「我們特別從台中中港路（現為臺灣大道）衝到台北植福路，就是為了朝聖小布在大銀幕的英姿！」

玖壹壹是歌壇公認「愛車成癡」的熱血車迷，特別出席今晚《F1電影》首映會。（華納兄弟提供）

洋蔥也分享「好萊塢推出以賽車為主題的電影，甚至還跟一級方程式官方合作，怎麼能不進戲院體驗？」健志則表示他自從看過《捍衛戰士：獨行俠》後，就被導演喬瑟夫柯辛斯基給圈粉，近期更被《F1電影》爆棚口碑給洗版。

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《F1電影》破天荒與一級方程式官方合作，不僅橫跨三大洲、親臨14場大獎賽實景拍攝，多位現役車手也在片中本色演出，可說是今年影壇、車壇最盛大的合作，外媒盛讚「好看到差點忘記呼吸」、「絕對是年度最爽電影」。《F1電影》明（25）起在台上映。

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