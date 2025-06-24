死亡之組！鄭雙雙祭出「最強幸運物」放大絕搶金曲新人獎

鄭雙雙是本屆最佳新人獎的入圍者。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲獎本週六在小巨蛋登場，本屆最佳新人獎的入圍者，包括鄭雙雙、張淦勛、someshiit山姆、JUD 陳泳希、姑慕．巴紹、Andr今天一起出席「2025GMA金曲國際音樂節」開幕活動進行現場演出。

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其中鄭雙雙挺著7個月大的孕肚現身，赤腳登台演出，受訪感動分享，寶寶現在每天都在肚子裡面狂踢，「有跟他說帶給我好運，一起快樂的去派對。」本週六將挺著孕肚，跟老公「一家三口」走紅毯，堪稱擁有最強的幸運物。

受封「怪物新人」的Andr。（記者潘少棠攝）

受封「怪物新人」的Andr透露，走紅毯最害怕跌倒，提到學長持修之前打趣笑說：「跌倒就會有流量！」透露持修有送她一張神奇寶貝卡，現在她一直放在吉他袋裡，當作幸運符。

張淦勛憑首張族語創作專輯《雲就要翻過山》，一口氣入圍五項大獎。（記者潘少棠攝）

張淦勛憑首張族語創作專輯《雲就要翻過山》，一口氣入圍五項大獎，最想要拿的獎項是最佳作詞人獎，坦言能夠入圍已經是很大的榮耀，「其他入圍者都是我從小很崇拜的創作者，如果要選的話，希望方大同能夠獲獎。」

someshiit山姆以首張專輯《愚公》角逐最佳新人獎。（記者潘少棠攝）

someshiit山姆以首張專輯《愚公》角逐最佳新人獎，表示能夠走到金曲殿堂非常滿足，且為了紅毯造型，特別找了造型師，希望可以呈現出自己的風格。

JUD 陳泳希入圍「最佳新人獎」及「最佳作曲人獎」。（記者潘少棠攝）

入圍「最佳新人獎」及「最佳作曲人獎」的JUD 陳泳希開心表示，第一次入圍非常興奮，透過這場盛會認識了很多人，並預告紅毯戰袍：「很辣，而且我獨自美麗！」最期待有機會見到歌后蔡健雅。

賽德克族音樂人「Kumu Basaw」姑慕．巴紹。（記者潘少棠攝）

賽德克族音樂人「Kumu Basaw」姑慕．巴紹也以首張族語專輯《Qrasun 格拉孫》入圍五項大獎，透露榮耀歸功於製作團隊、家人和族人們，笑說走紅毯的時候要把整個部落都帶來，請大家期待一下「輕豐收」版的紅毯秀。

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