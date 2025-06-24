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陳沂批賀瓏「無情又負心」 拿黃子佼舊事相比

陳沂批賀瓏「無情又負心」。（翻攝自臉書）陳沂批賀瓏「無情又負心」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜劇演員賀瓏與已故前女友天殘、女星「Albee」范乙霏的三角關係鬧得沸沸揚揚，天殘閨密林妍霏還爆料賀瓏曾逼天殘墮胎，手術當天又不敢現身，天殘當時甚至血流不止，連小腿上都是血。網紅陳沂今（24）對此事發表看法，認為交往6年的前女友剛離世，賀瓏就能無縫接軌Albee，就像當年小S、黃子佼和曾寶儀一樣「確實會讓人感到無情又負心」。

女星Albee（左起）、賀瓏、天殘的三角關係鬧得沸沸揚揚。（本報合成圖，翻攝自IG）女星Albee（左起）、賀瓏、天殘的三角關係鬧得沸沸揚揚。（本報合成圖，翻攝自IG）

陳沂在文章寫著，賀瓏與薩泰爾解約，原因疑似是被拍到和夜夜秀助理主持Albee同遊日本，舉止親暱。解約之後，賀瓏又公布了前女友天殘生前的最後一封信，這封信還是｢寫給至親的非公開信」，認為賀瓏公開信件，應該是想澄清自己並不是劈腿渣男。

相關新聞：請收懶人包 賀瓏、天殘、Albee三角關係一次看

天殘在這封私人信件當中提到自己跟賀瓏和平分手，沒有小三介入，並表示自己狠狠甩了賀瓏一巴掌，即使如此，天殘還是心軟的說賀瓏是她的快樂跟寶貝，請大家幫忙照顧和保護他。

黃子佼（中）當年與小S（右）分手後疑似無縫接軌曾寶儀。（本報合成圖，記者陳奕全／胡舜翔／王文麟攝）黃子佼（中）當年與小S（右）分手後疑似無縫接軌曾寶儀。（本報合成圖，記者陳奕全／胡舜翔／王文麟攝）

陳沂認為，「感情的事情本來就是每個人自己的功課」，但公眾人物發生無縫接軌當然會被拿到檯面上討論，就像當年小S、黃子佼和曾寶儀一樣。陳沂更進一步說：「我不認為分手後還需要守三年貞操，但交往六年的前女友剛離世，馬上無縫接軌Albee，確實會讓人感到無情又負心。」

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