貝克小姐巡演才起跑 他爆吃送急診差點無法登台

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作雙人組合「貝克小姐 Miss Bac.」啟動「Miss Bac. to the City」全台巡演，吉他手秉恩在宜蘭首場演出後爆吃，結果身體不適深夜急診掛點滴，差點影響到後面的場次。

「貝克小姐 Miss Bac.」舉辦小型巡演。（福茂唱片提供）

秉恩本來想在團隊群組討論桃園站延期事宜，話還沒說完，卻被誤會是要調整隔天大隊的集合時間，只好默默收回訊息，選擇按照計畫登台。

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秉恩事後笑說：「原本以為這趟巡演會是一邊唱，一邊沿路爆吃完美化身美食評論家，結果沒想到演出完宜蘭站後，當天凌晨3點掛急診治療急性腸胃炎。」隔天抱病上工的秉恩被工作人員下令禁吃，為了上台演出補充體力，只能嗑白吐司硬撐。

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「貝克小姐 Miss Bac.」這次全台共有八站的表演，重現《你不必那麼堅強》、《嘿凌晨三點還醒著的人》等經典曲目，有鐵粉直接八場全包，要從頭到尾「愛相隨」，主唱筱卿感動直呼：「我們會繼續創作，只要你們還願意聽。」還不忘提醒：「看演出很重要，回家平安更重要。」

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