品冠愛女11歲了 出道30年宣布「重大計劃」

品冠感性回顧出道30年。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠日前推出全新溫暖單曲〈妥妥〉，緊接著於6月8日舉辦「今夜老黃忍不住再來哈囉！！」Hello Victor LIVE台北返場演唱會，現場氣氛感人。〈妥妥〉則唱出家庭之間最真摯的陪伴。6月23日正好是女兒Vivian的11歲生日，考試結束也迎來暑假，一家人計畫簡單出遊，以最簡單的方式享受彼此的陪伴。

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從〈門沒鎖〉、〈我以為〉、〈隨時都在〉到〈不如我們今天見〉、〈妥妥〉，品冠三十年來發表無數膾炙人口的經典情歌，早已深植人心。他也活躍於音樂劇、戲劇、電影、實境節目等多元舞台，見證不同世代的情感樣貌。他將這段歷程形容為：「從青澀的懵懂情傷，到歲月沉澱後的溫柔釋然，猶如在三十年光陰在耳機線纏繞間悄然流淌。」

品冠感性回顧出道30年。（種子提供）

品冠宣布7月5日將於廣州舉辦演唱會，相隔14個月再度回到同一場館開唱，開心直呼：「好像跟廣州歌迷一年一聚的默契！」此外，7月19日晚上7點半，品冠將在長沙國際會展演藝中心舉辦全新升級版「品冠哈囉！三十如一巡迴演唱會」作為邁入出道30週年的重要里程碑。他感性地表示：「這不僅僅是我音樂生涯的一次回顧與總結，也是對所有歌迷來說都有著重大的意義且更顯得彌足珍貴，最希望觀眾能夠感受到的依舊是音樂裡的溫度與力量。」

品冠感性回顧出道30年。（種子提供）

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