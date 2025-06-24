前主播張齡予心疼天殘 氣炸：錯付真心一死兩重傷

前主播張齡予心疼天殘流產的過程與心理變化。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播張齡予今（24）社群發文，開頭寫著「我問她為什麼不告訴我？她說因為肚子太痛，只能躺在床上，血流到尿布也接不住，小腿上也都是血。」明顯引用了喜劇演員天殘閨密林妍霏爆料賀瓏曾讓天殘墮胎一事，張齡予表示自己看到哭，感到心痛也同理她當下的痛苦、無助、自責、混亂。張齡予更奉勸男人們不想有小孩就戴套或結紥，「不要那麼自私，不要那麼僥倖，不要當混蛋。」

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張齡予認為：「在愛情裡我們有時當局者迷，愛錯了爛男人，錯把不該的配合當作愛，錯付了真心與身體，一死兩重傷」。

身為人母的張齡予了解：流產是一個對女人身心極大的折磨。（翻攝自臉書）

身為人母的張齡予了解流產是一個對女人身心極大的折磨，如果又是自己主動結束小生命，心中的自責與罪惡感很可能跟著這個無緣的媽媽一輩子，影響她後來對自己關係中愛的信任與安全感，還有對自己不間斷的責怪：「她一定會不斷不斷責怪自己，而且如果因為還愛著對方或者被情感操縱（像是說妳就是因為太胖或是怎樣怎樣我才不愛你），無法順利轉移那股恨意跟後悔遺憾，心裡不夠強大，被巨大的罪惡感吞噬，那這個人很可能就會被壓垮了」。

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張齡予認為，倘若要用生孩子讓已經明確說「不想要小孩」、「不愛你」的男人回心轉意的人，真的也拜託不要鬧了。

天殘（左）與賀瓏曾交往6年，天殘甚至為了賀瓏拿掉孩子。（本報合成圖，翻攝自IG）

張齡予指出，孩子不是財產、不是工具，而是活生生的人，也代表一生無法撇除的責任。她沉痛拜託世界上所有人享受情慾時，不要被激情沖昏頭，「女生絕對不能退讓底線，不要沒有生育計劃就意外懷孕」，同時也呼籲，「男人們也拜託不要僥倖，全程帶（戴）保險套的不爽感絕對會遠小於不小心有小孩之後要處理的痛苦後果」。

她呼籲：如果覺得自己不想有小孩了，去結紮，反正還可以解開，不要不要那麼自私，不要那麼僥倖，不要當混蛋。她也希望無辜的生命都可以獲得安息，下一次走更好的路。

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