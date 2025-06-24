晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前主播張齡予心疼天殘 氣炸：錯付真心一死兩重傷

前主播張齡予心疼天殘流產的過程與心理變化。（翻攝自臉書）前主播張齡予心疼天殘流產的過程與心理變化。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播張齡予今（24）社群發文，開頭寫著「我問她為什麼不告訴我？她說因為肚子太痛，只能躺在床上，血流到尿布也接不住，小腿上也都是血。」明顯引用了喜劇演員天殘閨密林妍霏爆料賀瓏曾讓天殘墮胎一事，張齡予表示自己看到哭，感到心痛也同理她當下的痛苦、無助、自責、混亂。張齡予更奉勸男人們不想有小孩就戴套或結紥，「不要那麼自私，不要那麼僥倖，不要當混蛋。」

相關新聞：數位創作者點名博恩、賀瓏 批：吃人血饅頭常態化

張齡予認為：「在愛情裡我們有時當局者迷，愛錯了爛男人，錯把不該的配合當作愛，錯付了真心與身體，一死兩重傷」。

身為人母的張齡予了解：流產是一個對女人身心極大的折磨。（翻攝自臉書）身為人母的張齡予了解：流產是一個對女人身心極大的折磨。（翻攝自臉書）

身為人母的張齡予了解流產是一個對女人身心極大的折磨，如果又是自己主動結束小生命，心中的自責與罪惡感很可能跟著這個無緣的媽媽一輩子，影響她後來對自己關係中愛的信任與安全感，還有對自己不間斷的責怪：「她一定會不斷不斷責怪自己，而且如果因為還愛著對方或者被情感操縱（像是說妳就是因為太胖或是怎樣怎樣我才不愛你），無法順利轉移那股恨意跟後悔遺憾，心裡不夠強大，被巨大的罪惡感吞噬，那這個人很可能就會被壓垮了」。

相關新聞：請收懶人包 賀瓏、天殘、Albee三角關係一次看

張齡予認為，倘若要用生孩子讓已經明確說「不想要小孩」、「不愛你」的男人回心轉意的人，真的也拜託不要鬧了。

天殘（左）與賀瓏曾交往6年，天殘甚至為了賀瓏拿掉孩子。（本報合成圖，翻攝自IG）天殘（左）與賀瓏曾交往6年，天殘甚至為了賀瓏拿掉孩子。（本報合成圖，翻攝自IG）

張齡予指出，孩子不是財產、不是工具，而是活生生的人，也代表一生無法撇除的責任。她沉痛拜託世界上所有人享受情慾時，不要被激情沖昏頭，「女生絕對不能退讓底線，不要沒有生育計劃就意外懷孕」，同時也呼籲，「男人們也拜託不要僥倖，全程帶（戴）保險套的不爽感絕對會遠小於不小心有小孩之後要處理的痛苦後果」。

她呼籲：如果覺得自己不想有小孩了，去結紮，反正還可以解開，不要不要那麼自私，不要那麼僥倖，不要當混蛋。她也希望無辜的生命都可以獲得安息，下一次走更好的路。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中