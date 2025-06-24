迪士尼音樂劇10月登台 邀大小朋友走進「妙妙屋」奇幻世界

米妮與米奇。（B’in Live Entertainment提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕熱愛迪士尼的粉絲們有福了！《Disney Jr. 迪士尼兒童音樂劇：一起來玩吧！》將於10月10日至12日首次登台，在「TICC」台北國際會議中心演出8場，此次推出限量親子套票，讓大小朋友一起共度這段歡樂的時光。

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音樂劇匯聚迪士尼兒童頻道中最受喜愛的角色，包括米奇、米妮、高飛、小美人魚愛麗兒，到《超級小貓戰隊》（SuperKitties）及《汪汪一對寶》（The Puppy Dog Pals），還有來自漫威系列的《蜘蛛人與他的神奇朋友們》（Marvel’s Spidey and his Amazing Friends）的蜘蛛小隊，帶領觀眾走進充滿魔力的奇幻世界。

漫威系列「蜘蛛人與他的神奇朋友們」。（B’in Live Entertainment提供）

音樂劇融合動感十足的歌舞表演、炫目的3D視覺效果與精彩的特技表演，並預告演出多首Disney Jr.經典歌曲，像是《米奇妙妙屋》的《妙妙舞（Hot Dog!）》和《蜘蛛人與他的神奇朋友們》的《Do the Spidey》等，不容錯過。

此次劇情圍繞著米奇在「妙妙屋」準備籌辦一場盛大的遊戲派對，但意外遭遇神秘的天氣干擾；幸運的是，蜘蛛小隊即時現身，一同協力拯救派對，讓這場充滿歡笑的旅程得以順利舉行。

超級小貓戰隊。（B’in Live Entertainment提供）

製作人Jonathan Shank表示：「在美國巡演和倫敦首演獲得熱烈回響後，我們十分期待將這場充滿魔力的演出帶到台北這座充滿活力和娛樂能量的城市，與當地親子觀眾一同共享這份歡樂。」

《Disney Jr. 迪士尼兒童音樂劇：一起來玩吧！》門票於6月26日中午12點於KKTIX售票系統開賣，詳情可關注Disney Jr. Tour IG和臉書專頁。

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