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0624阿信「改寫墓誌銘」日 這個男人流露真愛表情

阿信（左）和怪獸常被粉絲稱為「信獸CP」。（相信音樂提供）阿信（左）和怪獸常被粉絲稱為「信獸CP」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天即將在6月27日登上大巨蛋舉辦8場「回到那一天」演唱會，阿信開玩笑說，練團的最後一天是吃披薩，其他日子則是吃炸雞、漢堡加披薩。

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其實今天0624對五月天歌迷來說也是個非常難忘的紀念日，因為2017年的6月24日，五月天主唱阿信終於拿下金曲獎最佳作詞人獎。

6月24日是阿信首次得到金曲獎最佳作詞人獎紀念日。（相信音樂提供）6月24日是阿信首次得到金曲獎最佳作詞人獎紀念日。（相信音樂提供）

那一年，阿信以《成名在望》奪下金曲獎最佳作詞人獎，這首歌收錄在《自傳》專輯裡，當頒獎人魏如萱唸出得獎人是阿信時，歌迷歡聲雷動，身旁的團員也為他開心不已，尤其是團長怪獸的表情，更是感動大家，粉絲都開玩笑說那是「真愛」，看到阿信終於拿下作詞人獎，怪獸充滿欣慰神情。

主要是阿信寫過許多勵志歌曲，歌詞動人，但他在2017年之前作詞獎項從未獲得金曲獎肯定，因此領獎時他自己都半開玩笑說：「如果沒有拿到這個獎的話，我這一生墓誌銘上面會寫，這個傢伙一輩子都沒拿過金曲獎的作詞獎，但是大家都認為他應該得獎，現在沒辦法這樣寫了。」因此粉絲笑說，0624也是阿信「改寫墓誌銘」紀念日。

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