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娛樂 最新消息

2025危機四伏 命理師鼓勵撐過去 明年將迎「平穩爆發潮」

沈嶸曝明年將迎接「平穩爆發潮」。（沈嶸提供）沈嶸曝明年將迎接「平穩爆發潮」。（沈嶸提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕命理師沈嶸去年底就已通靈出，2025乙巳青蛇年的整體能量是「極端分岔年」，不論是個人或大環境，易有隱藏性的壞事突然爆發。沈嶸分析，乙屬「木」，巳為「火」，木火相生，容易一點就燃，如野火燎原般一發不可收拾，像是突然爆發戰爭、身體突發疾病、空難、重大交通意外、經濟大震盪等，都是典型的現象。加上乙屬「陰木」，巳對應生肖「蛇」，躲在陰木中的毒青蛇象徵隱藏在暗處、難以發現的危機，出其不意就會被獠牙咬傷而致命。

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對照國內外知名事件，如藝人大S因流感導致嚴重肺炎驟逝、台中新光三越美食街氣爆、幾乎不會地震的緬甸爆發7.7級強震、美國突然拋出關稅政策引發4月全球股市劇烈崩跌、伊朗—以色列爆發武裝衝突、新北三峽4死11傷的汽車衝撞攻擊事件、6／12印度航空空難等，都是平常看不見的危機一瞬間爆發。

在投資理財方面，過去股票投資看漲，許多人將大量熱錢投入股市，今年美國總統川普拋出關稅震撼彈，許多槓桿開太大、融資投入股市者，因為股票崩跌而慘賠好幾百萬；房市方面，政府拋出限貸令，但卻面臨預售交屋潮爆量，導致貸款成數下降、貸不到款的問題層出不窮，許多人出現資金斷裂危機，加上高利率政策壓抑購屋需求，使得房市交易量急凍、轉向買方優勢，市場出現觀望、惜售與恐慌並存的局面，但房價卻仍居高不下，並未出現下跌。如果沒有做好資金調度和風險管控，就會在今年「分岔年」由富轉貧，不少人陷入財務困境，甚至面臨違約、法拍壓力。

不過風暴過後，便是重生。沈嶸通靈讀取到2026年是丙午赤馬年，是一個節奏大變、轉危為機的「平穩爆發年」。這一年，一切將「上軌道」，走過2025大淘汰潮的幸運者，明年將迎來前進爆發的新機會！丙屬「火」，午對應生肖「馬」，赤馬象徵最精良、跑得最快的馬，沈嶸形容明年是一列高速啟動的列車，只有那些已經準備好、站穩腳步、擁有清晰方向的人，才能順利登車前進；而那些錯估情勢、堅持老路的人，則會被這股浪潮毫不留情地甩在後頭。2026年將是「利用AI幫你賺錢就會成功」的年代，人工智慧帶來的生產力革命，將徹底改變人類的工作與生活方式。個人品牌、自媒體、智慧創作、自動化流程，將成為新時代的致富法則。這將是「少人力、高產能、高轉換」的新格局，懂得善用AI的人，將能快速打造個人事業與財富模式；反之，固守舊有職場、抗拒轉型的人，會發現自己越來越被邊緣化。

沈嶸預言：「2025是命運考驗年，2026是財富爆發年。」2025是淘汰年，但也是重塑年；而2026，是機會年，更是爆發年。誰能從青蛇年中安然穿越，誰就有資格在火馬年中奔馳前行。同時，2026年會有新興的賺錢方法出現，能否承接到2026年的發財浪潮，取決於你是否能撐過今年的各種風暴考驗，沈嶸最後提醒：「不是所有人都能搭上2026的列車。只有那些今年撐住、不逃避、不貪快、肯學習、願轉型的人，才能成為真正的爆發者。」

沈嶸（右二）捐贈10萬元給財團法人伊甸社會福利基金會。（沈嶸提供）沈嶸（右二）捐贈10萬元給財團法人伊甸社會福利基金會。（沈嶸提供）

命理師沈嶸發起「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，6月捐贈10萬元給「財團法人伊甸社會福利基金會」贊助「弱勢兒童服務計畫」，為發展遲緩兒募集早療經費，一同為慢飛天使與家庭建構完善的早療支持網絡。除了捐款，本月沈嶸還率領旗下魔法歌手，至擁有101年歷史的安養機構「財團法人台北市私立愛愛院」，舉辦魔法公益演唱會，現場除了演唱多首經典歌曲、與長輩們熱情互動，沈嶸還加碼捐贈加菜金6000元與魔法扇30張、魔法面紙30包，期望佈施歡笑，帶給長輩們快樂溫馨的回憶。

沈嶸（右四）近年積極做公益。（沈嶸提供）沈嶸（右四）近年積極做公益。（沈嶸提供）

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