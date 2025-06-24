BTS超有愛 SUGA出錢出力 彈唱陪伴幫助自閉兒治療

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣偶像BTS成員「SUGA」閔玧其日前剛退伍，23日就傳來他捐給世福蘭斯醫院韓幣50億元（約台幣1.25億元）的善行，他與醫院合作開設「閔玧其治療中心」，目的在於幫助自閉症患者，提供語言、心理、行為等各方面治療，SUGA不僅出錢還出力，親自彈奏吉他，透過音樂陪伴小朋友，幫助他們更自然地表達情緒。

SUGA與韓國醫院合作開設「閔玧其治療中心」參與了中心「MIND」音樂社會性訓練計畫的開發與實踐。（翻攝自網路）

據韓媒報導，「閔玧其治療中心」預計在9月完工，並正式擴大開設更多常規課程，包含自閉症患者及其他發展障礙患者，提供包含音樂社交性訓練在內的多樣化治療方案。SUGA並非僅止於捐款，他參與了中心「MIND」音樂社會性訓練計畫的開發與實踐，他在3月到6月之間的週末抽空與自閉症孩童見面，親自與孩子們互動、彈奏樂器，引導他們透過音樂表達情感。 實施後，孩子們的情緒與語言表達明顯進步，社會性互動也顯著提升。

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SUGA週末抽空與自閉症孩童見面。（翻攝自網路）

SUGA發聲表示：「過去7個月我與透過千教授一起準備項目及參與慈善活動，而深刻感受到音樂是表達情感，以及與世界溝通的重要橋梁。能夠參與自閉症類群障礙孩子們的治療過程對我來說是件很感謝又幸福的事情，為了讓更多孩子成為我們社會的一員，我會繼續努力」。

SUGA用音樂陪伴自閉孩童。（翻攝自網路）

看到SUGA走出去年騎電動車酒駕事件，選擇用音樂陪伴自閉孩童，粉絲留言「這是音樂人最快樂的事～用音樂幫助別人，幫助自己。」、「看著他笑著，真的是安心了」。

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