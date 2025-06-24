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郎祖筠開班授課揭新身分 開實境節目卡司曝

郎祖筠開班授課揭新身分 開實境節目卡司曝林若婕（左起）、林子璿、郎祖筠、林鼎軒、方翊菲拍攝全新實境節目《FUN演生活學》。（FUN演生活學提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕春河劇團團長郎祖筠推出全新實境節目《FUN演生活學》，此次她不僅親自授課，更攜手擅長酷兒視角與跨界影像敘事的新銳導演林煜為，首度打造一檔以表演訓練為核心、融合實境節奏與生活哲學的全新影像作品。

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《FUN演生活學》的製作團隊實力堅強，導演林煜為與製片蘇俊夫皆出自種子影業。這對黃金搭檔去年暑假才以青春家庭電影《誰殺了比利比莉》在台灣影壇掀起話題，節目找來四位風格鮮明的新生代演員方翊菲，以及從家庭出發、自帶話題的林家三兄妹：林子璿、林鼎軒、林若婕。他們將在鏡頭前接受全方位表演訓練、實境挑戰與情感探索，展現最真實的成長蛻變。

郎祖筠開班授課，林煜為導演操刀新節目。（FUN演生活學提供）郎祖筠開班授課，林煜為導演操刀新節目。（FUN演生活學提供）

導演林煜為表示：「這不只是一場演員的磨練，更是一場面對自我的生命探索。」而節目靈感源於郎祖筠的暢銷書《FUN演生活學》，她強調：「我希望透過這個節目，讓觀眾知道，表演不只是專業的事，而是每個人都能從生活中練習、找到自己的表達方式。」

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