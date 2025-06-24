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娛樂 日韓

金主紛紛出走 國分太一畫面遭刪減常規節目也喊卡

前TOKIO成員國分太一多次違規，贊助商紛紛抽廣告。（翻攝自X）前TOKIO成員國分太一多次違規，贊助商紛紛抽廣告。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國民綜藝節目《鐵腕DASH》播出30年，成員國分太一也成功塑造出親切形象，深受大眾歡迎。未料，近日報出國分太一多次違規，日本電視台也召開記者會，強調國分太一事件不影響《鐵腕DASH》，但他將從節目中除名。國分太一目前宣布無限期停止所有活動，且今（24）日多家電視台、廣播電台也紛紛刪除國分太一的畫面或停止常規節目。

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50歲的國分太一原為「TOKIO」成員，1995年開始主持《鐵腕DASH》，曾在節目中打造出「DASH村」也讓他轉型成農業偶像，並接下開發無人島、調查都市生態等不同單元，目前他已退出TOKIO，22日《鐵腕DASH》播出新一集節目，有超過一半的贊助商抽廣告，僅剩6家。

國分太一不僅個人主持節目停播，連帶影響到TOKIO。（翻攝自X）國分太一不僅個人主持節目停播，連帶影響到TOKIO。（翻攝自X）

除日本電視台外，TBS電視台明（25）播出的《世界くらべてみたら》兩小時特別節目中，大幅刪減國分太一畫面，TBS表示目前尚未找到替代國分太一的人選。另外，每日放送的《TOKIOテラス》節目在官方網站宣布暫時停播；東京電視台也將國分太一經常參加的《男子ごはん》停播。

相關新聞：國分太一闖大禍？ 前日媒記者爆料做了什麼

國分太一也宣布將缺席7月9日播出的《テレ東音楽祭2025～夏～》，先前官方網站曾宣布他將擔任該節目主持人，目前網站以更新訊息，表示將由主播田中瞳獨自挑大樑。

國分太一目前宣布無限期停止所有活動。（翻攝自X）國分太一目前宣布無限期停止所有活動。（翻攝自X）

◇受國分太一影響的節目

《國分太一 個人》
．男子ごはん（東京電視台）
．世界くらべてみたら（TBS）
．TOKIOテラス（每日放送）
．国分太一のTHE　CRAFTSMEN（BS10）
．国分太一Radio　Box（JFN）

《TOKIO》
．ザ！鉄腕！DASH！！（日本電視台）

《廣告》
ジャパネットたかた福島県「ふくしまプライド。」（日本福島高田市「福島驕傲」）

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