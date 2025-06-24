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吳宗憲三女兒「大挖空造型」辣翻 超狂身材網全跪了

吳宗憲昔稱讚Olivia的外型是3個女兒中的第一名。（翻攝自臉書、IG）吳宗憲昔稱讚Olivia的外型是3個女兒中的第一名。（翻攝自臉書、IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲與張葳葳1990年結婚，一共育有4名子女，其中三女兒Olivia經常以高顏值及火辣身材受到關注，不時會透過社群分享生活的她，日前她便上傳多張美照，大膽的穿衣風格立即引起網友熱議。

Olivia展現火辣身材。（翻攝自IG）Olivia展現火辣身材。（翻攝自IG）

Olivia在IG上傳一組美照，只見她站在濕漉漉的街道上，手上撐著一把黑傘，一頭亮麗長髮披肩而下，上半身穿著短版黑色細肩背心，搭配同色系透膚外套，下半身則是白色工裝褲，展現酷帥隨性的風格。然而最吸睛的是，上衣側邊採用一排大挖空的設計，讓她纖細的小蠻腰與結實腹肌一覽無遺，性感指數瞬間破表。

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Olivia的火辣穿搭曝光後，立即湧入大批網友讚嘆，「畫面太美」、「露肚裝真的要配長褲才好看～」、「好會穿搭，愛了愛了」。事實上，Olivia曾多次因為凹凸有致的好身材引起討論，亮麗外型甚至讓爸爸吳宗憲自豪表示Olivia的顏值是三個女兒中的第一名。

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