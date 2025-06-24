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數位創作者點名博恩、賀瓏 批：吃人血饅頭常態化

脫口秀主持人賀瓏（左）與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）脫口秀主持人賀瓏（左）與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕脫口秀主持人賀瓏昨（23）因「理念不合」遭所屬經紀公司薩泰爾娛樂終止合約，接著，賀瓏就發文坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友，兩人交往6年後和平分手。賀瓏與天殘分手75天後就被目擊與女星「Albee」范乙霏同遊日本大阪，且兩人舉止親密，鬧出緋聞。數位創作者馬浩鈞今（24）點名「要博恩、賀瓏這群人好好反省」。

天殘（圖）與賀瓏交往6年，後兩人因「賀瓏不愛了」而分手。（翻攝自臉書）天殘（圖）與賀瓏交往6年，後兩人因「賀瓏不愛了」而分手。（翻攝自臉書）

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馬浩鈞說：「關於賀瓏疑似因前女友自殺糾紛而導致被薩泰爾切割解職，我只想到日前博恩在走鐘獎台上講的漂亮話」，當時博恩說：「我認為創作者，都是因為經歷過生活中的大大小小悲劇，將其轉化成歡笑、帶給觀眾」、「不要忘記大家的初衷是要帶給大家歡笑的，不要讓網路酸民誤導你，讓你覺得你在做沒有意義的事」。

博恩遭點名「吃人血饅頭的作為常態化」。（翻攝自臉書）博恩遭點名「吃人血饅頭的作為常態化」。（翻攝自臉書）

馬浩鈞直言：「話講得很高大上、心靈雞湯灌滿滿，別人的悲劇難堪事都必須給你們當喜劇題材發揮，還必須認可你們在做很有意義的事。但人命悲劇真發生在你們頭上，卻又換一副嘴臉面對，完全失去消費悲劇、做有意義事情的興緻，只想息事寧人」。

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最後，馬浩鈞憤怒指出，「我絕對不贊同這種吃人血饅頭的作為常態化。只是要博恩、賀瓏這群人好好反省什麼叫別人的切身之痛不要亂觸碰」。

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