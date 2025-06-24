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娛樂 最新消息

陳妍希離婚4個月宣布喜訊！人生轉折曝光：只有你能決定怎麼踏出去

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳妍希2月與陳曉宣布離婚，事業運突飛猛進，接連推出新作《藏海傳》和《親愛的仇敵》獲得不錯評價，與周柯宇合作的愛情劇《狙擊蝴蝶》也即將登場。她今又公布喜訊，將在9月和賴聲川合作舞台劇，是她第一次演出舞台劇，她還引用劇中主題勉勵自己：「只有你自己能決定要怎麼踏出去。」宛如離婚後對人生轉折的體悟。

陳妍希首度演出舞台劇，是賴聲川的《鏡花水月》。（翻攝自微博）陳妍希首度演出舞台劇，是賴聲川的《鏡花水月》。（翻攝自微博）

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陳妍希2月18日對外宣布離婚，3月9日則在社群媒體分享恢單後首度近況，當時她人在上海觀賞賴聲川經典舞台劇《暗戀桃花源》，感性引用劇中台詞：「有些地方不是想回就能回的，有些事不是說我忘就能忘的。」她還有感而發：「人生充滿無奈與無常，每個人都在尋找自己心中的桃花源，但當真的找到了，真的是自己想要的嗎？還是該學會接受與放下？」和離婚心聲不謀而合。

陳妍希（中）3月去看賴聲川（右）的舞台劇《暗戀桃花源》。（翻攝自微博）陳妍希（中）3月去看賴聲川（右）的舞台劇《暗戀桃花源》。（翻攝自微博）

她將於9月29日至10月5日在上海演出賴聲川全新創作的舞台劇《鏡花水月》，與上劇團演員竇進共同詮釋雙女主「花」與「月」從少女到老年的生命旅程。對於即將踏上話劇舞台，陳妍希難掩興奮：「《鏡花水月》要來啦！這是我嚮往已久的舞台，一次全新的挑戰與體驗，能與敬愛的賴老師合作，實在太激動了！『只有你自己能決定要怎麼踏出去』，向左轉、向右轉，都由你來選擇。」

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