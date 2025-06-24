請收懶人包 賀瓏、天殘、Albee三角關係一次看

（左起）Albee、賀瓏、天殘三人關係懶人包一次看。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜劇演員的感情生活都這麼豐富嗎？今年4月時單口喜劇演員天殘不但宣告與賀瓏分手，結束6年感情，同時選擇在生日當天走上絕路，她留下「好的前任應該像死了一樣」，令人不勝唏噓。賀瓏和天殘分手75天後，被爆出與Albee同遊日本大阪，感覺兩人關係不單純，宛若熱戀中的情侶。讓人看不懂三人之間的關係。《自由時報》娛樂頻道為讀者整理出三人間關係發展時間軸，一分鐘看懂這究竟怎麼一回事！

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天殘（左）與賀瓏交往長達6年。（本報合成圖，翻攝自IG）

2019年

同為喜劇人的賀瓏和天殘開始交往。

2022年1月

東區德在Podcast節目中爆料賀瓏、天殘交往中。

2022年5月

網友列出天殘、賀瓏交往5大線索。

2023年

Albee正式加入《賀瓏夜夜秀》，和賀瓏成為節目主持搭檔。

Albee（左）與賀瓏成為工作搭檔。（翻攝自IG）

2025年4月3日

Albee貼出與賀瓏的合照，還在字卡上寫著「交往即天堂」。

2025年4月6日

賀瓏與天殘結束長達6年的戀情，雙方和平分手。天殘表示沒有第三者介入，僅表示賀瓏承認不再愛她，雙方同意分開，天殘使盡全身力氣打了賀瓏一巴掌。

喜劇演員天殘選擇生日當天走上絕路。（翻攝自臉書）

2025年4月17日

天殘於生日當天被發現陳屍於公寓頂樓，晚間IG排程發出自拍照，內文為：「好的前任應該像死了一樣」的貼文，文章背景音樂為徐佳瑩歌曲〈到此為止〉。賀瓏則取消所有活動。

2025年5月4日

天殘舉辦告別式，賀瓏低調出席，神情哀戚，全程不發一語。

2025年6月19日

網友在日本大阪直擊賀瓏與Albee親密出遊，兩人牽手、自拍，互動如熱戀情侶，引發緋聞討論。賀瓏所屬薩泰爾娛樂僅回應「暫不回應」。

2025年6月22日

賀瓏被薩泰爾娛樂單方面告知即將解約。

薩泰爾娛樂發表聲明，表示和賀瓏即日起終止經紀合約。（翻攝自臉書）

2025年6月23日

薩泰爾娛樂正式發布解約聲明，表示因「理念不合」與賀瓏終止經紀合約。賀瓏於IG發文，首次公開承認天殘為前女友，並公開天殘遺書，強調兩人分手時無第三者介入，否認劈腿傳聞。

天殘好友林妍霏揭露賀瓏讓天殘懷孕後要求墮胎。（翻攝自臉書）

2025年6月24日

天殘好友林妍霏揭露賀瓏讓天殘懷孕後要求墮胎，未陪同進入手術室，術後也未曾探望，導致天殘獨自承受身心痛苦。且賀瓏在天殘過世後僅一週，就帶著新歡現身喜劇俱樂部，並對同行說「會喜歡上別人，是因為天殘太胖了X不下去」。

Albee發文表示：沒有對不起任何一個人。（翻攝自臉書）

Albee發文表示，自己和賀瓏在夜夜秀工作兩年期間和工作結束後沒有私交，這狀況天殘也很清楚。4月初因新聞爆料心情沮喪，才與賀瓏「從工作夥伴變朋友」。Albee強調是「一般朋友」不會過問對方私人感情問題。最後，Albee指出「我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人」。

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