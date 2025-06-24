晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賀瓏在天殘葬禮「演深情款款」 律師轟：渣男永遠不覺得有錯

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕賀瓏日前被目擊，與女星Albee同遊日本大阪，外界質疑他與已故喜劇演員天殘分手不久就另結新歡，天殘摯友林妍霏今爆料，兩人分手主因竟是賀瓏嫌天殘「太胖」，甚至逼迫她在懷孕後墮胎。對此，律師李怡貞呼籲，就算覺得被渣男逼到走投無路，也不要拿最珍貴的生命來賠，渣男根本不值得。

賀瓏近期風波不斷。（翻攝自YT）賀瓏近期風波不斷。（翻攝自YT）

李怡貞看見林妍霏的爆料後，有感而發表示，「遇到渣男，特別是長年純情男突然黑化成渣男，請千萬不要去S（死），拜託妳堅強一下」，她認為，就算被渣男逼到走投無路，也不要拿最珍貴的生命來賠，「渣男根本不值得」。

相關新聞：賀瓏感情時間軸曝 爆「無縫接軌Albee」業界人士全說了

李怡貞直言，女子報仇十年不晚，現世報來的很快，「妳要是無聲無息的去S（死），完全爽到渣男，就算去追究起來都與妳的S（死）毫無任何直接的因果關係。」

律師李怡貞在臉書發文痛批渣男。（翻攝自臉書）律師李怡貞在臉書發文痛批渣男。（翻攝自臉書）

李怡貞痛批，賀瓏在天殘的葬禮上演深情款款，結束後有出國散心的正當理由和新歡同樂，「渣男永遠不會覺得自己有錯，錯的都是對方或是別的渣男，因為別的渣男更渣，自己就相對不渣。」她也點名，類似案例還有韓星金秀賢、作家H及律師呂秋遠，「真是好渣男的一年。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中