賀瓏在天殘葬禮「演深情款款」 律師轟：渣男永遠不覺得有錯

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕賀瓏日前被目擊，與女星Albee同遊日本大阪，外界質疑他與已故喜劇演員天殘分手不久就另結新歡，天殘摯友林妍霏今爆料，兩人分手主因竟是賀瓏嫌天殘「太胖」，甚至逼迫她在懷孕後墮胎。對此，律師李怡貞呼籲，就算覺得被渣男逼到走投無路，也不要拿最珍貴的生命來賠，渣男根本不值得。



賀瓏近期風波不斷。（翻攝自YT）

李怡貞看見林妍霏的爆料後，有感而發表示，「遇到渣男，特別是長年純情男突然黑化成渣男，請千萬不要去S（死），拜託妳堅強一下」，她認為，就算被渣男逼到走投無路，也不要拿最珍貴的生命來賠，「渣男根本不值得」。

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李怡貞直言，女子報仇十年不晚，現世報來的很快，「妳要是無聲無息的去S（死），完全爽到渣男，就算去追究起來都與妳的S（死）毫無任何直接的因果關係。」

律師李怡貞在臉書發文痛批渣男。（翻攝自臉書）

李怡貞痛批，賀瓏在天殘的葬禮上演深情款款，結束後有出國散心的正當理由和新歡同樂，「渣男永遠不會覺得自己有錯，錯的都是對方或是別的渣男，因為別的渣男更渣，自己就相對不渣。」她也點名，類似案例還有韓星金秀賢、作家H及律師呂秋遠，「真是好渣男的一年。」

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