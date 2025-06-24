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陽帆愛女哭了 ANGIE「被迫長大」裝成熟心情全說了

ANGIE創作歌曲〈BBG〉上架。（索尼提供）ANGIE創作歌曲〈BBG〉上架。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉第新專輯5首創作歌曲〈BBG〉上架，安吉表示，〈BBG〉就是「BABY GIRL」的意思，「這個世界都在催促我們要快快長大、要變得堅強，我們都因此成為裝成熟的小朋友。」她將心中還渴望當個小女孩的心情都寫進歌曲〈BBG〉裡，直說：「跟著BBG一起躲進小女孩的秘密基地。」

私下也十分甜美可愛的安吉坦承自己一直都是一個喜歡撒嬌的人，「我喜歡粉紅泡泡，喜歡黏人，也喜歡任性。但在這段成長的路上，我們總是被逼著要快點長大，快點懂事，快點變成理想的大人。」

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她表示，好像只有回到家，才能當一個可以軟弱、可以任性、可以偷偷掉眼淚的BABY GIRL。在某一個夜晚，她一直在想「為什麼我們一定要長大？為什麼長大的世界變得這麼複雜？就在那時候，腦海裡突然冒出一句話『我們都是裝成熟的小朋友。』」

ANGIE創作歌曲〈BBG〉上架。（索尼提供）ANGIE創作歌曲〈BBG〉上架。（索尼提供）

因為歌曲透露出安吉內心還想當個小女孩的心聲，於是透過Citypop的曲風，讓節奏變得輕快，帶有可愛的復古感受，她說：「希望你們聽見〈BBG〉的時候，會想起心裡那個還沒長大的自己，也不要忘記自己偶爾感覺到疲憊，還是可以回到BABY GIRL的狀態。

ANGIE創作歌曲〈BBG〉上架。（索尼提供）ANGIE創作歌曲〈BBG〉上架。（索尼提供）

歌曲一首接著一首推出，安吉特別推出歌曲的Live Session影片，歌曲透過重新編曲、現場演奏，展現她Live的演唱實力，影片大受好評，點擊數衝高，粉絲不斷留言「太喜歡」、「耳朵懷孕了」，許多粉絲都敲碗期待看到她的現場演出，讓安吉非常開心。面對長達近一年的宣傳期，愈來愈多人注意到安吉，演出邀約持續不斷，她說：「真的很喜歡可以到現場演唱和可愛的歌迷朋友們互動，更期待有更多演出的機會，唱更多歌給大家聽。」

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