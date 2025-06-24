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王傑躺著也中槍 歌迷狂練〈一場遊戲一場夢〉慘挨揍

傳奇歌手王傑曾與齊秦、童安格、周華健並列「台灣四大天王」。（本報資料照）傳奇歌手王傑曾與齊秦、童安格、周華健並列「台灣四大天王」。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕王傑曾經是紅極一時的歌壇創作歌手、音樂製作人與演員，更與齊秦、童安格、周華健並列「台灣四大天王」，歌曲在東南亞也非常流行。飛碟唱片早期以「昨日的浪子、今日的巨星、明日的傳奇」形容他。中國一名宋姓男子是王傑的歌迷，他夢想開演唱會並高唱王傑的經典曲，因此經常在村裡的活動中心練習，驚擾鄰居才挨揍。

中國一名宋姓男子是王傑的粉絲，立志要開一場演唱會，大唱王傑的經典曲。（翻攝自微博）中國一名宋姓男子是王傑的粉絲，立志要開一場演唱會，大唱王傑的經典曲。（翻攝自微博）

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宋姓男子立志今年要開演唱會，不斷練習王傑經典曲〈一場遊戲一場夢〉，從早練到晚，打擾鄰居睡眠，鄰居被吵得受不了，竟用彈弓攻擊他，造成足踝腫脹。近日晚間宋姓男子在村裡的活動中心附近練歌，他自己戴著耳機、看著手機上的歌詞瘋狂高歌，攻擊他的鄰居表示，因為練習聲音太吵，才會以彈弓攻擊，但強調自己並沒有使用鋼珠，而是用地上的泥巴捏成球射擊，不明白為何會造成嚴重傷害。

王傑出道31週年時，發行最後一張個人數位專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》。（本報資料照，華納音樂提供）王傑出道31週年時，發行最後一張個人數位專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》。（本報資料照，華納音樂提供）

鄰居還表示，宋姓男子不分晝夜高歌，數度溝通無效，嚴重影響村中居民生活作息。宋姓男子在接受記者採訪時，也應記者要求唱了一段〈一場遊戲一場夢〉，但唱到一半就被打斷。

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至於王傑本人仍在不停創作，他在出道31週年時發行最後一張個人數位專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》之後淡出歌壇，定居於加拿大。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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