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范瑋琪演唱會大翻車！「五音不全還破音」潘瑋柏救場也沒用

范瑋琪近日在中國舉辦演唱會，特別來賓為潘瑋柏，兩人一起合唱經典歌曲《不得不愛》。（翻攝自微博）范瑋琪近日在中國舉辦演唱會，特別來賓為潘瑋柏，兩人一起合唱經典歌曲《不得不愛》。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手范瑋琪先前參加中國節目《歌手2025》表現失利，初登場就慘被淘汰，近日她在中國舉辦演唱會，特別來賓為潘瑋柏，兩人一起合唱經典歌曲《不得不愛》，沒想到范瑋琪才唱第一句就明顯很吃力，接下來每句都破音，對比唱現場超穩的潘瑋柏，被稱簡直是一場災難。

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范瑋琪唱第一句就明顯很吃力，接下來每句都破音，對比現場超穩的潘瑋柏，簡直是一場災難。（翻攝自微博）范瑋琪唱第一句就明顯很吃力，接下來每句都破音，對比現場超穩的潘瑋柏，簡直是一場災難。（翻攝自微博）

范瑋琪近日在中國舉辦演唱會，邀請潘瑋柏當特別來賓，潘瑋柏還在開場時提及范瑋琪在節目上失常被淘汰一事，他緩頰表示歌手是人，不是機器，難免唱歌會抖，還自嘲說道「我也常破音啊」，怎料當兩人合唱《不得不愛》時，范瑋琪又表現不佳。

演唱會畫面曝光後，許多網友紛紛留言，「感覺氣很不足啊」、「唱功退步了」，不過對比范瑋琪破音，潘瑋柏簡直就像吞了CD，還被稱讚瘦了不少。

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