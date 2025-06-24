楊繡惠自曝關機18年！靠「30支姊夫」遇漏電嚇傻

黃鐙輝、楊繡惠出席《行！鬥陣出國去！》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝主持公視台語台節目《行！鬥陣出國去！》與來賓楊繡惠出席媒體茶敘，聊到這次兩人到國外出外景，楊繡惠自嘲自己「關廟門」已有18年，在國外遇到搭訕還以為要有豔遇了，沒想到對方竟然是要找她消費「開房間」，讓楊繡惠瞬間冷掉走人。

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楊繡惠分享曾在國外被異國男子搭訕的豔遇經驗，尤其她28歲在印尼巴厘島的豔遇，讓她最為印象深刻，「我那時候長髮披肩、身材曼妙，一到當地就被一群男生追問是哪裡來的，他們一直說『小姐我愛你』，我想說他們都被我的美色深深著迷。結果他下一句突然說『100、100（美金）』，可以找他去房間，要幹嘛都可以」讓她直接冷回：「Sorry, I'm busy. 」

楊繡惠感嘆自己已經關機18年。（記者潘少棠攝）

楊繡惠感嘆自己現在沒有性生活，已經關機18年，「為什麼會關？因為這世界上不到一根適合我的...鑰匙。」提到自己曾遇過尺寸像甜不辣的，要看男方表情才能辨別對方有沒有進來，笑虧從此有陰影。

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她也說朋友相當關心她的幸福，常會送玩具給她，「有時候生日12個人會有10個人送姊夫（指玩具）。」最高紀錄高達30支，還搞笑表示曾遇過玩具會漏電，讓她嚇了一大跳，現在已經沒有在使用，都放著觀賞。楊繡惠也說之前曾在萬華龍山寺求過月老，擲筊20分鐘一直沒筊，最後還是出動廟方替她喬出一條紅線。

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