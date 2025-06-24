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娛樂 最新消息

賀瓏現身記者會？黃鐙輝撞臉急跳腳 突嚴肅喊話：別當鍵盤殺手

黃鐙輝（左圖）今天的造型神似賀瓏。（記者潘少棠攝／翻攝自IG）黃鐙輝（左圖）今天的造型神似賀瓏。（記者潘少棠攝／翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝主持公視台語台節目《行！鬥陣出國去！》今（24）日與來賓楊繡惠出席媒體茶敘，黃鐙輝一頭捲髮與粗框黑眼鏡亮相，未料造型激似最近負面傳聞纏身的喜劇演員賀瓏，黃鐙輝聽聞則跳腳直呼：「我明明是盧廣仲！」

黃鐙輝、楊繡惠出席《行！鬥陣出國去！》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）黃鐙輝、楊繡惠出席《行！鬥陣出國去！》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

賀瓏日前在日本被網友捕捉到與Albee親密出遊畫面，不過兩人並未認愛，不過仍引起網友熱論，前陣子輕生的天殘再次成為討論話題，此事一發不可收拾，昨天賀瓏遭薩泰爾娛樂解約，隨即發文認了與天殘曾交往，但強調分手原因非第三者介入；今天殘好友林妍霏則火大踢爆，控訴賀瓏逼天殘墮胎、稱因為天殘「太胖、做不下去」才分手等。

相關新聞：林妍霏發文重搥賀瓏 「你嫌天殘太胖 你X不下去」

黃鐙輝（左）呼籲大家冷靜、別當鍵盤殺手。（記者潘少棠攝）黃鐙輝（左）呼籲大家冷靜、別當鍵盤殺手。（記者潘少棠攝）

黃鐙輝與Albee過去常在綜藝通告上會遇到，不過兩人並沒有私交，聽聞賀瓏一事他嚴肅表示不應該在真相未明前就隨風向起舞，提到他曾演出的戲劇《無罪推定》，指出在法官還沒判定前，對方都應該是無罪的，「不能未審先判，不要看到標題就先下定論」，也呼籲大家冷靜、別當鍵盤殺手。

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