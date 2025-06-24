賀瓏昔談女友「羞辱意味濃厚」 已讀不回4個月令人心寒

賀瓏過去在受訪時透露與女友的交往細節。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕賀瓏近日被拍到與Albee同遊日本大阪，外界質疑他與已故演員天殘分手不久就另結新歡。天殘摯友林妍霏今重砲爆料，兩人分手主因竟是賀瓏嫌天殘「太胖」，甚至逼迫她在懷孕後墮胎。事實上，賀瓏過去在受訪時透露與女友的交往細節，談話中多次出現貶抑意味，外界根據時間推估，當時他交往的對象正是天殘。

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賀瓏曾強調與對方是透過朋友認識，並聲稱「我沒有追過女生」，被問到吸引他的點，他卻回應：「我很喜歡有趣的女生，我那段戀情大家都看得出來，外型不是很小隻。」言語之間，已隱約透露對女友外貌的不滿。

更令人心寒的是，賀瓏談到在製作《夜夜秀》時，四個月幾乎未與女友互動，坦言：「我會跟她說妳可以傳訊息給我，但我幾乎都已讀。」還以「不吵我」當作肯定女方的優點。當被問及是否擔心女友被別人追走？他竟回：「講好聽是信任，難聽點是無心。」

天殘的死訊震驚演藝圈，如今好友林妍霏揭露賀瓏過往種種冷漠言行，讓這段感情背後的真相逐漸浮出水面。

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