晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賀瓏昔談女友「羞辱意味濃厚」 已讀不回4個月令人心寒

賀瓏過去在受訪時透露與女友的交往細節。（翻攝自臉書）賀瓏過去在受訪時透露與女友的交往細節。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕賀瓏近日被拍到與Albee同遊日本大阪，外界質疑他與已故演員天殘分手不久就另結新歡。天殘摯友林妍霏今重砲爆料，兩人分手主因竟是賀瓏嫌天殘「太胖」，甚至逼迫她在懷孕後墮胎。事實上，賀瓏過去在受訪時透露與女友的交往細節，談話中多次出現貶抑意味，外界根據時間推估，當時他交往的對象正是天殘。

相關新聞：天殘昔聊床事羞曝「賀瓏技術不錯」 如今遭嫌太胖X不下去

賀瓏曾強調與對方是透過朋友認識，並聲稱「我沒有追過女生」，被問到吸引他的點，他卻回應：「我很喜歡有趣的女生，我那段戀情大家都看得出來，外型不是很小隻。」言語之間，已隱約透露對女友外貌的不滿。

更令人心寒的是，賀瓏談到在製作《夜夜秀》時，四個月幾乎未與女友互動，坦言：「我會跟她說妳可以傳訊息給我，但我幾乎都已讀。」還以「不吵我」當作肯定女方的優點。當被問及是否擔心女友被別人追走？他竟回：「講好聽是信任，難聽點是無心。」

天殘的死訊震驚演藝圈，如今好友林妍霏揭露賀瓏過往種種冷漠言行，讓這段感情背後的真相逐漸浮出水面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中