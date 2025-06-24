鍾欣凌見懷秋化身星廚嗨翻 憂李玉璽廚藝「他以前只會灑蔥花」

星廚之戰開錄記者會，明星廚助張懷秋。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台中報導〕全台首創料理實境節目《星廚之戰》今（24日）於台中中台灣影視基地盛大開錄，主持人鍾欣凌帶領白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸與張懷秋十位星級廚助登場，陣容華麗。而鍾欣凌也大方點名最讓她驚訝的竟是張懷秋，「他給我的印象一直是偶像型的酷男孩，這次居然參加廚藝節目，真的讓我嚇一跳！」笑說首次與張懷秋合作，內心充滿期待。

星廚之戰開錄記者會，鍾欣凌、明星廚助-白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋（記者王文麟攝）

雖然大家都各有特色，但鍾欣凌對蔡詩芸最放心，「她膽大心細，應該可以把流程顧得很好。」被問到最「不被看好」的廚助人選時，鍾欣凌語出驚人地說：「李玉璽以前只會灑蔥花！」讓現場笑聲不斷，她也補刀林予晞一槍，「她老是給自己太大壓力，可能會怕做不好。」不過安心亞的料理倒是出乎意料，據現場廚師回饋，她做的蝦料理還不錯，讓人眼睛為之一亮。

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儘管這回主持工作極為操勞，鍾欣凌仍保持滿滿熱情，她自爆曾錄影錄到半夜，回到台北已天亮，站在鏡子前對自己說：「我都50幾歲了，為什麼還在挑戰？」但看到製作人60幾歲仍拚命，她就馬上收拾倦意。

節目結合「台灣在地元素」與「國際精緻料理」雙重特色，透過全台海選嚴選出十位頂尖料理職人，搭配十位風格各異的明星廚助組成戰隊，真實呈現主廚與明星間的協作過程，打造出結合娛樂性、競爭性與美食文化的新型態實境綜藝。

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