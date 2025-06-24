晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金曲烏龍頒錯獎「苦主」是他！台灣最帥樂團又入圍了

〔記者張釔泠／台北報導〕雙人另類搖滾樂團「JADE」由主唱兼吉他手嘟嘟與鼓手AJ所組成，他們以《Creeper》三度叩關金曲獎，今年要搶「最佳樂團」、「最佳演唱錄音專輯」兩獎，此外，JADE也有「台灣最帥樂團」稱號，嘟嘟坦承有交往五年的女友，AJ則被爆對「左撇子女孩」有執念，找對象要先看慣用手，同時也坦承想與年輕的女孩交往，「有無限的活力。」

搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）

嘟嘟是第34屆金曲獎烏龍插曲的「苦主」，當時頒發「最佳單曲製作人獎」的艾怡良錯把獎項頒給陳建瑋，鬧出喧然大波，嘟嘟說：「真的沒事，當天我就有傳簡訊給她了，知道她很sad。」AJ現在也同時是艾怡良的鼓手，嘟嘟笑虧：「難怪會找你。」

兩人組團五年沒有吵過架，嘟嘟認為他們相處方式很「直男」，有什麼情緒都會自己先消化，AJ也說很相信嘟嘟的美感，至於私下會不會相約？嘟嘟卻爆料AJ「約不出來」，「我約到第五次就放棄了。」

搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）

嘟嘟是宅男，喜歡在家打電動，還以「腦纏遊記」為帳號在YT開遊戲直播，不過他不敢開「抖內」，「開了會不會讓粉絲認為韭菜割過頭。」

提到感情生活，嘟嘟大方認了女友是演員小馬、小他11歲，小馬的電影《左撇子女孩》曾奪坎城影展金鐵道獎，AJ在一旁默默說：「左撇子最棒了。」他坦承喜歡左撇子、上一任女友也是左撇子，嘟嘟爆料兩人有次看到一個女生用左手吃義大利麵，AJ脫口而出「穩了、穩了」，被虧是「左撇子」控。

搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）

嘟嘟與小馬交往五年，中間一度也有結婚衝動，「曾想要明天起床就去登記。」結果隔天卻睡過頭，睡醒後想法也變了「為什麼一定要結」。AJ則坦承現在找女友，會想找比較年輕的女孩，若是大學生也不排斥，但也很怕這個想法說出來會被「炎上」，他解釋：「因為目前也跟年輕的音樂人合作，可以感受到到無限可能的活力。」

至於這次最想拿什麼獎，嘟嘟說想拿「最佳樂團獎」，AJ則說都想拿，和這次的角逐對手TRASH、AA私下也是朋友，他們笑說大家都心照不宣，沒有什麼火藥味，反而比較會打聽對方的紅毯戰袍，AJ只想穿帥氣的正裝：「能穿到西裝就好，裡面可以不用穿。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中