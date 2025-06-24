金曲烏龍頒錯獎「苦主」是他！台灣最帥樂團又入圍了

〔記者張釔泠／台北報導〕雙人另類搖滾樂團「JADE」由主唱兼吉他手嘟嘟與鼓手AJ所組成，他們以《Creeper》三度叩關金曲獎，今年要搶「最佳樂團」、「最佳演唱錄音專輯」兩獎，此外，JADE也有「台灣最帥樂團」稱號，嘟嘟坦承有交往五年的女友，AJ則被爆對「左撇子女孩」有執念，找對象要先看慣用手，同時也坦承想與年輕的女孩交往，「有無限的活力。」

搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）

嘟嘟是第34屆金曲獎烏龍插曲的「苦主」，當時頒發「最佳單曲製作人獎」的艾怡良錯把獎項頒給陳建瑋，鬧出喧然大波，嘟嘟說：「真的沒事，當天我就有傳簡訊給她了，知道她很sad。」AJ現在也同時是艾怡良的鼓手，嘟嘟笑虧：「難怪會找你。」

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兩人組團五年沒有吵過架，嘟嘟認為他們相處方式很「直男」，有什麼情緒都會自己先消化，AJ也說很相信嘟嘟的美感，至於私下會不會相約？嘟嘟卻爆料AJ「約不出來」，「我約到第五次就放棄了。」

搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）

嘟嘟是宅男，喜歡在家打電動，還以「腦纏遊記」為帳號在YT開遊戲直播，不過他不敢開「抖內」，「開了會不會讓粉絲認為韭菜割過頭。」

提到感情生活，嘟嘟大方認了女友是演員小馬、小他11歲，小馬的電影《左撇子女孩》曾奪坎城影展金鐵道獎，AJ在一旁默默說：「左撇子最棒了。」他坦承喜歡左撇子、上一任女友也是左撇子，嘟嘟爆料兩人有次看到一個女生用左手吃義大利麵，AJ脫口而出「穩了、穩了」，被虧是「左撇子」控。

搖滾樂團JADE主唱嘟嘟（左）、鼓手AJ。（記者胡舜翔攝）

嘟嘟與小馬交往五年，中間一度也有結婚衝動，「曾想要明天起床就去登記。」結果隔天卻睡過頭，睡醒後想法也變了「為什麼一定要結」。AJ則坦承現在找女友，會想找比較年輕的女孩，若是大學生也不排斥，但也很怕這個想法說出來會被「炎上」，他解釋：「因為目前也跟年輕的音樂人合作，可以感受到到無限可能的活力。」

至於這次最想拿什麼獎，嘟嘟說想拿「最佳樂團獎」，AJ則說都想拿，和這次的角逐對手TRASH、AA私下也是朋友，他們笑說大家都心照不宣，沒有什麼火藥味，反而比較會打聽對方的紅毯戰袍，AJ只想穿帥氣的正裝：「能穿到西裝就好，裡面可以不用穿。」

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