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娛樂 最新消息

姚淳耀廚房爆血「手指肉入菜」 胡宇威同台陳庭妮各憑本事

星廚之戰開錄記者會，鍾欣凌、明星廚助-白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋（記者王文麟攝）星廚之戰開錄記者會，鍾欣凌、明星廚助-白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台中報導〕《星廚之戰》今（24日）在台中中台灣影視基地舉行開錄記者會，廚助陣容星光熠熠，包括白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸和懷秋，由鍾欣凌挑大梁主持。姚淳耀稍早受訪時，笑說一開始穿著廚師服去妝髮時，被化妝師誤以為是真廚師，也分享曾在料理時不慎削掉一塊手指肉，「整塊肉掉入菜中，這道菜只能報銷了。」

不是職業廚師的藝人們都卯足了勁，難得與老婆陳庭妮同台的胡宇威表示：「我的廚藝祕訣她都知道！」陳庭妮則說：「我們約定好各憑本事，私下不討論比賽內容，但沒有什麼好比的，因為他一定比我強啦！」不過胡宇威說老婆其實廚藝不錯，拿手菜是燉雞湯。

星廚之戰開錄記者會，鍾欣凌、明星廚助-白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋（記者王文麟攝）星廚之戰開錄記者會，鍾欣凌、明星廚助-白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋（記者王文麟攝）

安心亞說自己拿手菜是墨魚大㸆，但上一次做是在8年前；蔡詩芸坦承在家做菜只是為了顯得親切；黃偉晉自嘲是「廚藝小白」，只會煎蛋炒菜，對於團員陳零九「閃兵」一事，他說有發訊息關心對方，「怕他對我們內疚，就好好去面對該負的責任吧！」懷秋這次代表韓式出身背景，他媽媽在台北開韓式餐廳，「我想穿她那雙鞋來參加節目，希望我之後能幫忙分擔一點，讓媽媽不要那麼操勞。」

白潤音坦言從零經驗開始練習剁雞腿，被誇剁得「狠勁十足」，拿手的還是中式家常菜；林予晞則笑說自己以前對做菜有刻板印象，因為燒好菜就會被誇「可以嫁了」，但現在則視為學習一種生存技能；李玉璽則笑稱家中曾無廚房，母親說「這樣房子賣不掉」，才勉強留了一個位，也提及有做菜給女友許允樂試吃，對方說還不錯。

台中市政府副市長鄭照新、新聞局局長欒治誼及影視發展基金會執行長張婉榆今也親臨現場，致贈台中名產給鍾欣凌及首席評審，祝福節目錄影順利。

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