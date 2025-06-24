徐新洋沒機車駕照自曝「徐家家訓」陳為民突叮囑：去廟裡走走

〔記者林欣穎／台北報導〕年代MUCH推出激辯式談話型節目《錢進E世界》，今（24）日舉行首播記者會，由生活玩家錢毅擔任主持人，透過雙方來賓的對立辯論，聚焦時下最火熱的民生議題。

年代MUCH 《錢進E世界》首播記者會；巫苡萱（左起）、徐新洋、陳為民。（記者陳奕全攝）

首集以「100萬存款該買重機還是汽車？」為主題，特別邀請到藝人陳為民、Darren邱凱偉、徐新洋、巫苡萱、重機女神米亞與YouTuber火花羅分為兩派，展開激烈討論。為了呼應主題，Darren及重機達人米亞更直接將重機騎進攝影棚，大秀豪華重機，讓全場眼睛為之一亮。

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提到演藝圈重機車神一定會想到陳為民，熱愛重機的他至今還是會進行重機24小時內環島，陳為民表示直至目前環島次數累積高達43次，他認為重機是「男人的浪漫情懷」，不應該作為溫飽工具使用。

另一邊熱愛汽車的代表徐新洋則自曝他還未考取機車駕照，也堅決不碰機車，說自己比較喜歡開車，坐裡面吹冷氣比較舒服，提到父親徐乃麟過去曾摔過車，所以從小被灌輸機車的高風險，也下令禁止他騎車。徐新陽還加碼爆料自己的岳父也曾摔過車、肩膀因此開刀，一旁的主持人錢毅笑虧：「你們家是被詛咒是不是？」陳為民則機智接話：「人家不是被詛咒，人家天生帝王命。」並表示他們出門應該到廟裡走走，過過香爐轉運。

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