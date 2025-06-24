Albee昔被預言「一臉小三樣」今遭疑是賀瓏無縫對象

賀瓏被爆在舊愛天殘（右）過世一週時就帶著新歡去聚會。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員賀瓏近日風波不斷，先是舊愛天殘分手後自殺，上週又被目擊與女星Albee親密互動，於昨（23）日遭經紀公司薩泰爾解約。賀瓏也親證實曾與天殘交往6年，但堅稱分手原因並非有第三者，不過天殘好友林妍霏今（24）日又跳出爆料，賀瓏早在天殘過世一週時就帶著新歡去朋友聚會，還曾當眾嘲諷天殘身材，絲毫不給前女友面子。對此，Albee也遭疑介入賀瓏和天殘感情，值得注意的是，Albee曾在節目透露有次去算塔羅牌時，老師竟批評她「一臉小三樣」，如今該畫面又被翻出。

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Albee曾被塔羅牌師認定「一臉小三樣」。（翻攝自YT）

Albee去年在節目《哈囉你有事嗎》提到，近期她去算塔羅牌，沒想到一翻完牌老師就警告她要小心「感情不順」、「很多人想上妳」，甚至直指Albee長得一臉小三樣，讓她感到被冒犯，並不過她也強調自己個性強勢沒有辦法當小三。

如今因為賀瓏才跟天殘分手不久就爆出與Albee的新戀情，遭疑可能早就劈腿或無縫接軌，引來網友翻出Albee上節目畫面開嗆，「看來這算命師很準」、「確定沒當小三？」。

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