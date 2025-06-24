晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Albee昔被預言「一臉小三樣」今遭疑是賀瓏無縫對象

賀瓏被爆在舊愛天殘（右）過世一週時就帶著新歡去聚會。（翻攝自IG）賀瓏被爆在舊愛天殘（右）過世一週時就帶著新歡去聚會。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員賀瓏近日風波不斷，先是舊愛天殘分手後自殺，上週又被目擊與女星Albee親密互動，於昨（23）日遭經紀公司薩泰爾解約。賀瓏也親證實曾與天殘交往6年，但堅稱分手原因並非有第三者，不過天殘好友林妍霏今（24）日又跳出爆料，賀瓏早在天殘過世一週時就帶著新歡去朋友聚會，還曾當眾嘲諷天殘身材，絲毫不給前女友面子。對此，Albee也遭疑介入賀瓏和天殘感情，值得注意的是，Albee曾在節目透露有次去算塔羅牌時，老師竟批評她「一臉小三樣」，如今該畫面又被翻出。

相關新聞：算塔羅遭挑釁「小三臉」 Albee傻眼回應了

Albee曾被塔羅牌師認定「一臉小三樣」。（翻攝自YT）Albee曾被塔羅牌師認定「一臉小三樣」。（翻攝自YT）

Albee去年在節目《哈囉你有事嗎》提到，近期她去算塔羅牌，沒想到一翻完牌老師就警告她要小心「感情不順」、「很多人想上妳」，甚至直指Albee長得一臉小三樣，讓她感到被冒犯，並不過她也強調自己個性強勢沒有辦法當小三。

如今因為賀瓏才跟天殘分手不久就爆出與Albee的新戀情，遭疑可能早就劈腿或無縫接軌，引來網友翻出Albee上節目畫面開嗆，「看來這算命師很準」、「確定沒當小三？」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中