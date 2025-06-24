中職明星賽「應援名單」曝光！一粒二度入選 安芝儇連2天出席

〔記者林欣穎／台北報導〕2025台灣精品中華職棒明星對抗賽即將在7/19、7/20於台北大巨蛋隆重登場，昨（23）日除揭曉球員名單之外，啦啦隊成員名單也是大家關注的焦點之一。因名額有限，Wing Stars為此特別舉辦了一場內部評比，最終從24位台籍成員中選出16位，再加上韓援安芝儇及Mingo合計18位，將於明星賽中獻上熱情活力的應援演出。

這場評選涵蓋了多項專業評分標準，包括整體服裝儀容、體態表現、臉部表情、台風展現，以及應援舞蹈和口條能力等，展現了Wing Stars對專業與細節的高度重視。

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特別值得一提的是，除了需熟悉自家球隊的應援舞外，評選更納入中職其他五支球隊的應援舞蹈作為考核內容，挑戰難度再升級，要求每位成員全面掌握各隊風格與節奏。

一粒二度參加明星賽。（桂田文創提供）

二度參加明星賽的一粒，回顧去年明星賽跟蔡會長一起跳葉保弟應援曲像做夢一樣，今年也會拿出最佳表現給大家！對於網路上有部分聲音認為「一粒風潮」已過，她樂觀的回應：「有起就會有落，因為葉保弟的應援曲讓我被大家關注，很感謝也很珍惜。但現在對我來說或許不是一件壞事，因為那意味著可能會有更多新的機會可以嘗試，我也會好好把握的。」

同樣也是再次獲選的李樂則興奮的表示：「去年第一次參加明星賽，覺得自己表現得有點保守拘謹，今年我會讓大家看到我的『樂式應援』，敬請期待！」

本次參加明星賽的入選的成員包括圈圈、恬魚、昆昆、李樂、妡0、一粒、瑈瑈、林浠、毛毛、筱雯、螢螢，還有來自第二屆的新血－尼莫、ET、芃芃、芋頭與Nina，搭配韓援安芝儇、Mingo，總共18位成員將代表台鋼啦啦隊Wing Stars登上2025中華職棒明星賽的應援舞台。

在兩天的明星賽事中有約70位女孩應援，其中在7/19外援的部分，則有李雅英、李珠珢、李多慧、安芝儇、Mingo、趙娟週、邊荷律加上統一獅日籍成員Nozomi，以及中信PS女孩的桃子、香港的小迪一同熱力應援；其中李多慧、安芝儇、Mingo等人連兩天都會出席。

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