晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中職明星賽「應援名單」曝光！一粒二度入選 安芝儇連2天出席

〔記者林欣穎／台北報導〕2025台灣精品中華職棒明星對抗賽即將在7/19、7/20於台北大巨蛋隆重登場，昨（23）日除揭曉球員名單之外，啦啦隊成員名單也是大家關注的焦點之一。因名額有限，Wing Stars為此特別舉辦了一場內部評比，最終從24位台籍成員中選出16位，再加上韓援安芝儇及Mingo合計18位，將於明星賽中獻上熱情活力的應援演出。

這場評選涵蓋了多項專業評分標準，包括整體服裝儀容、體態表現、臉部表情、台風展現，以及應援舞蹈和口條能力等，展現了Wing Stars對專業與細節的高度重視。

特別值得一提的是，除了需熟悉自家球隊的應援舞外，評選更納入中職其他五支球隊的應援舞蹈作為考核內容，挑戰難度再升級，要求每位成員全面掌握各隊風格與節奏。

一粒二度參加明星賽。（桂田文創提供）一粒二度參加明星賽。（桂田文創提供）

二度參加明星賽的一粒，回顧去年明星賽跟蔡會長一起跳葉保弟應援曲像做夢一樣，今年也會拿出最佳表現給大家！對於網路上有部分聲音認為「一粒風潮」已過，她樂觀的回應：「有起就會有落，因為葉保弟的應援曲讓我被大家關注，很感謝也很珍惜。但現在對我來說或許不是一件壞事，因為那意味著可能會有更多新的機會可以嘗試，我也會好好把握的。」

同樣也是再次獲選的李樂則興奮的表示：「去年第一次參加明星賽，覺得自己表現得有點保守拘謹，今年我會讓大家看到我的『樂式應援』，敬請期待！」

本次參加明星賽的入選的成員包括圈圈、恬魚、昆昆、李樂、妡0、一粒、瑈瑈、林浠、毛毛、筱雯、螢螢，還有來自第二屆的新血－尼莫、ET、芃芃、芋頭與Nina，搭配韓援安芝儇、Mingo，總共18位成員將代表台鋼啦啦隊Wing Stars登上2025中華職棒明星賽的應援舞台。

在兩天的明星賽事中有約70位女孩應援，其中在7/19外援的部分，則有李雅英、李珠珢、李多慧、安芝儇、Mingo、趙娟週、邊荷律加上統一獅日籍成員Nozomi，以及中信PS女孩的桃子、香港的小迪一同熱力應援；其中李多慧、安芝儇、Mingo等人連兩天都會出席。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中