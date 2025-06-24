日本阿嬤罹癌！為看臺灣火舞團「努力復健活下去」 惹哭全網

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Coming True即將成真火舞團」成立逾10年，他們的演出不僅征服觀眾，更成為一位日本阿嬤活下去的動力，她因為罹患腦癌一度命危，但在得知火舞團即將赴日演出後，努力復健只為親眼見證演出，今年她拄著拐杖現身，感動的故事惹哭全場。

「Coming True即將成真火舞團」成為一位日本阿嬤活下去的動力。（翻攝自臉書）

「Coming True即將成真火舞團」近日在社群分享一段感人故事，有一位日本阿嬤去年觀看他們的表演3次，不僅會給予食物應援、塞錢給小費、還會與他們合照，每次相見都笑得很開心。

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豈料，阿嬤今年現身時竟然拄著拐杖，讓團員相當震驚，在阿嬤的女兒轉述下，眾人才得知，她因為罹患腦癌命危，「住院了好久的時間，知道我們會來日本後，為了看我們特地開始復健」，對她而言，火舞團的表演是活下去的動力。

影片中可以看見，副團長火雞聽聞這段故事後，忍不住流下男兒淚，並與日本阿嬤互相鼓勵，阿嬤承諾，自己為了看火舞團，一定會努力過來的，火雞也向她喊話「一定要健康」。這一切讓火舞團認為，「熬夜好幾個晚上的日文練習、排練、溝通都有了意義。」

貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言表示，「太感人了！你們不只是一般的演出團體，你們演的是生命的感動」、「隔著螢幕看著文字，我也被感動到了」、「太感動了，奶奶你要加油唷，謝謝即將成真火舞團。」

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