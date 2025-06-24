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娛樂 音樂

夯團不藏了！團員認了是「情侶」 交往時間點曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕理想混蛋即將於11月首度登上台北小巨蛋，日前上電台宣傳，與DJ阿哲暢聊演唱會籌備點滴，訪談現場笑料不斷，還意外曝光可能出現「建廷扮Winter」的驚喜橋段。

聊到夢想嘉賓名單，建廷一臉害羞地說：「我想要Winter。」瞬間被團員吐槽「還點名特定團員喔？」雞丁更笑說：「不然你自己扮aespa的Winter好了！」讓現場笑聲連連。

理想混蛋阿哲分享近期的算命經歷。他笑說：「我去算生命靈數，結果被說我跟建廷上輩子是情侶！」這驚人結果讓他當場崩潰：「我真的氣瘋，覺得我上輩子一定欠他很多。」可沛則在一旁幸災樂禍補刀：「所以這輩子他來折磨你啊！」

理想混蛋日前到好事989電台，接受11月小巨蛋演唱會專訪。（好事聯播網提供）理想混蛋日前到好事989電台，接受11月小巨蛋演唱會專訪。（好事聯播網提供）

節目中不只談到嘉賓願望，理想混蛋也分享與廣播的淵源與情感。建廷回憶，早期搭計程車時，曾在收音機裡突然聽到自己的歌，讓他開心又緊張，「在後座興奮到不行，但又不好意思跟司機說那是我們的歌。」阿哲也補充說，有次活動後搭車返家，也聽到自己團的歌，「真的很想對司機說『這是我們！』」

可沛則提到，有朋友在便利商店聽到他們的歌搭配電台熟悉的台呼，讓他瞬間感受到「我們的音樂終於被大家聽見了」。雞丁也分享，高中時期某個對未來迷惘的深夜，偶然在電台聽到相關議題的分享，從中感受到莫大支持與溫暖，「那是我第一次覺得，這個世界也有我一席之地。」

而聊到攻蛋是否會落淚，團員們紛紛笑認「應該逃不掉」。雞丁透露：「我、阿哲、可沛之前都在舞台上哭過，而且還是邊唱邊哭那種停不下來的哭法。」DJ阿哲笑問「這次也會哭嗎？」雞丁立刻回：「應該會！」語氣中難掩激動情緒。

這次演唱會，團員們也難得大規模邀請家人到場。可沛感性表示：以前總是覺得當下的成績還沒到心中認可自己的標準，這次終於邀請全家人來，連姊姊都特別從美國飛回來。」雞丁也邀請了大學吉他社的同學，「我們從社辦練團開始熟識，能讓他們一起見證這一刻意義非凡。」

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