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娛樂 電視

孫德榮昔推「台版四大天王」被酸4隻土雞！鬆口吐心聲：至少紅兩個

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班搭檔派翠克主持東森綜合《小姐不熙娣》，節目邀請到孫德榮、嘻小瓜、泰辣、黃小愛及哆啦一起聊聊「麥鬧！連站哨都要美美der？你們真的當過兵嗎？！」其中，除了孫德榮之外，其他來賓在節目開場就達成一個共識「新訓當直男，下部隊變公主」，黃小愛解釋這句話的由來，「因為我們這個性向特質的，進去部隊怕被排擠，所以都會刻意裝『Man』，但終究日久見人心嘛！」對於今天的來賓組合，嘻小瓜笑說是「女兵日記」，這讓來宣傳新書的孫德榮無奈表示：「根本走錯棚，我當海軍艦艇兵3年。」

Sandy（左起）、孫德榮、派翠克。（東森綜合提供）Sandy（左起）、孫德榮、派翠克。（東森綜合提供）

當被問到入行35年來，最不被看好的一件事是什麼時，孫德榮表示，其實大家不看好的事情很多，其中印象深刻的就是四大天王：「大家那時候跟我說，你做4隻土雞，會紅才有鬼！當時因為香港四大天王從不在台灣同台，我就很嘔！那我就做４個像四大天王的人，等你們老，結果人家老了還是很紅，不過至少我的四大天王裡面有兩個紅，羅志祥和歐漢聲！」

值得一提的是，孫德榮表示自己在軍中創造很多風潮，其中一竟是「割包皮」，當時剩３個月就退伍的他，想盡各種辦法請假，讓長官相當頭痛，孫德榮表示：「割完包皮又有一個禮拜可以不用出操，後來每條船都看到可以休一周，所以大家都去割包皮，後來我們艦隊長就下令不准割包皮，因為會影響戰力！」如此荒謬的事件讓全場笑瘋。

張宇（左起）、吳小可、Sandy、孫德榮、派翠克、嘻小瓜、泰辣、黃小愛及哆啦。（東森綜合台提供）張宇（左起）、吳小可、Sandy、孫德榮、派翠克、嘻小瓜、泰辣、黃小愛及哆啦。（東森綜合台提供）

黃小愛則分享，其實在軍中很容易跟「姐妹」連成線，其他弟兄在知道自己的性別特質後，也不會欺負你，反而會多照顧你；黃小愛更笑說：「而且你還可以命令那些志願役去外面幫你買吃的，本來沒有公主病，去到裡面都變得有公主病！」而當兵的洗澡時間是很有限的，許多弟兄為了節省時間，會兩個人一起洗，黃小愛則笑說：「每次洗澡外面跟有殭屍一樣，會問說可不可以一起洗，所以我會先看一下，如果是帥的就可以進來！」

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