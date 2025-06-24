（影音）台灣是我的家！張雅琴怒揭反國民黨真相

張雅琴要所有觀眾明白：「台灣才是我們的家。」（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》「女戰神」當家主播張雅琴透過播報新聞，斬釘截鐵告訴電視機前所有觀眾：「台灣是我的家。」

張雅琴在新聞播報表示：「沒錯！我小時候是芋頭番薯（父親外省人、母親台灣人）。」坦言小時候非常愛國，沒有辦法忍受大家說國民黨不好，她說：「因為我不知道有228事件。」

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當知道有228事件，當她到美國留學，張雅琴才發現：「一切不像國民黨講的中國人都是吃香蕉皮，我覺得我要的是一個真相。」最讓她堅信「台灣優先」，一開始在太陽花事件，「國民黨怎麼可以這樣，不是說服貿不能搞，怎麼可以半分鐘？」

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香港反送中，也讓張雅琴徹底看穿一切：「我待過香港，知道香港是什麼樣子，我看到香港變化，知的眼淚只能往肚子裡吞。」張雅琴意識到「台灣是我的家」，因為不想移民國外，她鄭重告訴國民黨：「你要來批評台灣自主動作時，請你把美國綠卡給燒掉，不要講了半天，家裡10個人有8個都拿美國公民。」怒嗆講什麼五四三。

張雅琴還說，今天一旦發生戰爭，誰要上戰場？她說：「我們已經退無可退了…..當時國民黨跟我們的爸爸說，你們相信我，我一定帶你反攻大陸，可是現在不但沒有反攻大陸，可以你怎麼可以舔共呢？」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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