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娛樂 電視

狗仔跟拍許瑋甯「做1事」慘遭開除 10年後真相大翻轉

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕許瑋甯擁有混血深邃五官，以模特兒身分出道，後來轉戰戲劇圈，精湛演技獲得金鐘獎肯定，超高人氣的她成為媒體的關注焦點；媒體人許聖梅近日登上節目透露，過去有一位女狗仔在跟拍許瑋甯時，因為一個舉動丟掉工作。

許聖梅透露，許瑋甯（圖）被狗仔跟拍還送上麵包。（資料照）許聖梅透露，許瑋甯（圖）被狗仔跟拍還送上麵包。（資料照）

許聖梅近日登上節目《娛樂頭版頭》分享，過去她擔任報社主管時，許瑋甯與阮經天傳出緋聞，兩人感情一直分分合合，於是派遣女狗仔追這則新聞。有次女狗仔見到許瑋甯從賣場出來，想要上去追問戀情，豈料，許瑋甯竟拿了剛買的麵包送給對方，隨後搭車離開，留下錯愕的女狗仔。

許聖梅指出，藝人喜歡請狗仔吃東西，希望對方手下留情，為避免報導失真，報社嚴格禁止此舉。然而，女狗仔收下麵包的行為，全被搭檔拍下，許聖梅後來發現此事，女狗仔無法解釋實情，讓許聖梅當下氣炸直言：「你明天不要來上班！」

女狗仔收下許瑋甯送的麵包，慘被許聖梅（圖）開除。（翻攝自YT）女狗仔收下許瑋甯送的麵包，慘被許聖梅（圖）開除。（翻攝自YT）

現場來賓聽完許聖梅的故事後，紛紛認為女狗仔很無辜。許聖梅則揭露此事後續，10年後，葛斯齊再度談起這件往事，當時女狗仔其實只有收下麵包，最終麵包是被他和另一位同事吃掉的，至於當時為何不說出實情，是因為擔心下場會跟女狗仔一樣。呂文婉聽後感嘆，「這個社會也太險惡了，好可憐。」

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