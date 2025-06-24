國光女神裙子超短 炸出圓潤蜜桃臀：還好姐有練過

國光女神「Lala」蘇心甯在社群分享上節目穿搭。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲國光女神「Lala」蘇心甯時常出沒各大綜藝節目，昨（23）日在社群分享自己上節目錄影的穿搭，Lala表示出門時並未注意裙子過短，導致錄影全程讓半顆屁股都露在外面，相當尷尬。

Lala出門時並未注意裙子過短，導致錄影全程半顆屁股都露在外面。（翻攝自IG）

Lala在社群曬出一組上節目的照片，只見她身穿一件白色短版上衣，露出單邊肩膀，下身搭配灰色激短裙，襯托出纖長美腿，Lala在文中表示，自己錄完影才發現裙子太短，幾乎整個屁股都露在外，不過她對身材十分有自信，「還好姐姐有練過」。

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Lala也在貼文中談到該集錄影主題為「人情傻瓜」，她坦言去年曾幫助過一位朋友，不論在工作、金錢等層面都給予幫助，沒想到對方不但不懂感恩還四處亂造謠。面對對方的失格舉動，Lala感到相當心寒「我真的幫助過妳許多，最後得到妳搞爆料潑我一身髒水」。

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