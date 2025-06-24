罷免邁入三階！歌舞製作《滾出我的理髮院》大玩諧音梗

〔記者鍾志均／台北報導〕大罷免行動邁入三階，首批24+1件罷免案將於7月26日投票，「Taiwan Action公民罷免影片」計畫今（24）再接再厲，推出三階首支強打，行動發起人楊力州導演表示陪伴全民走過台灣的歷史時刻：「我們還在，影片還會繼續。」

陳世杰導演（左）以台灣人永不放棄的諧音梗，打造歌舞大製作《滾出我的理髮院》。（Taiwan Action提供）

首支影片強打為陳世杰導演以台灣人永不放棄的諧音梗，打造歌舞大製作《滾出我的理髮院》，該曲於3月就寫好歌詞，由學生玉孫作曲，MV則情商「山除薇害」罷團發言人阿美，以及張作驥《優雅的相遇》女主角龔葳擔綱演出；兩人在片中飾演一對美麗髮姐，大跳因職棒啦啦隊而爆紅的「三振舞」，一同將說謊又偷錢的渣男趕出理髮院（立法院）。

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陳世杰導演（左）以台灣人永不放棄的諧音梗，打造歌舞大製作《滾出我的理髮院》。（Taiwan Action提供）

陳世杰坦言，「跟他們這些走在陸戰第一線的人比起來，我們這些創作拍片的人真的唯不足道，真的非常感謝全台灣罷團志工的辛苦付出。」

陳世杰導演（左）以台灣人永不放棄的諧音梗，打造歌舞大製作《滾出我的理髮院》。（Taiwan Action提供）

此外，在三階首支影片發布的這天，楊力州對民眾誠心喊話，希望大家珍惜這次還能投票決定自己命運的機會：「今天，我們將邁向第三階段，每部影片都將邀請你出門投下那張『同意罷免』票。這一切不是為了仇恨，而是為了把我們的國家、社會拉回到正常的軌道。我們不是要改變世界，我們只是想守住一個大家可以安心生活的台灣。如果你也這樣想，請幫我們把接下來的每部影片分享出去，更重要的是，在7月26日那天記得走出家門，投下『同意罷免』。」

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