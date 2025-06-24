張瑞夫「和伴侶分開旅行」 揭內情 自曝愛參觀各國洗衣店

〔記者林欣穎／台北報導〕「洗衣店金孫」張瑞夫是獨旅愛好者，近期他意識到今年都沒休假，抓緊三天空檔，馬上訂票前往香港。張瑞夫透露自己可以和另一半分開旅行：「我近幾年都是獨旅，甚至開始思考我有辦法跟其他人一起旅行嗎？」

張瑞夫是獨旅愛好者。（Victorinox提供）

張瑞夫第一次獨旅是2010年去上海看世博，如今幾乎把獨旅當成日常旅行方式的他，近期印象最深刻的一次，是疫情解封後首次一個人去日本參加瀨戶內藝術祭：「那是睽違近三年的第一次出國，我在飛機上情緒激動到泛淚；那也是我第一次到瀨戶內，有一晚去了一家很在地的居酒屋，隔壁的日本人很好奇我這外國人怎麼會一個人來這裡，後來老闆請喝酒、我和整家店的人都喝起酒來，是個愉快難忘的夜晚。」

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張瑞夫說，就算是有女友、非單身的情況下，他還是有可能跟另一半分開旅行：「對我來說，離開台灣是想轉換空間讓自己淨空，或許不完全像『旅行』，但一個人擁有完整的時空對我很重要。有時我會跑去參觀有趣的洗衣店，因此認識了世界各地的洗衣店老闆。」

張瑞夫是獨旅愛好者。（Victorinox提供）

他是計劃型人格，家人、女友跟他出門旅行最大的好處就是腦袋可以完全放空，張瑞夫說：「對，我一定是會規劃好，因為我怕人多意見麻煩，與其大家有意見，不如定好了照著走。」可是計劃常趕不上變化，如果有意外插曲打亂原先安排怎麼辦？他苦笑：「其實也還好，除非已經先付了很多錢。」

張瑞夫的孝順出了名，阿嬤過世後，張瑞夫的出國規劃，除了自己喜歡的獨旅，有時也要帶上阿公同行：「下次想帶他去歐美洲，飛行10小時以上的地方，因為上次他坐商務艙去東京很開心，但是是短程的；阿公說坐貴的要久一點會更有感，所以我要努力賺錢讓阿公體驗長程的商務艙。」

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